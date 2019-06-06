端午連假 嘉義文創園區「瘋狂泡泡實驗室」特展登場

2019-06-06 23:03

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕端午節3天連假何處去？嘉義文創園區「瘋狂泡泡實驗室」特展，明天（7日）起熱鬧登場，「波波球池」、「泡泡製造所」、「泡泡劇場與工作坊」等5大特色展區，讓大小朋友在玩樂中輕鬆吸收科普知識。

「瘋狂泡泡實驗室」5大特色展區，包含「瘋狂泡泡實驗室」陳列介紹實驗室內部裝置與泡泡相關科學小知識，寓教於樂教導科學原理；「波波球池」在充滿童趣的球池內營造繽紛多彩的視覺變化，有效刺激孩童視覺神經及觀察力；「泡泡雪花球」創造出泡泡飄落紛飛的超場景夢幻場景，是拍照打卡熱點。

除了好拍場景與科學知識，更可現場體驗與創造屬於自己的泡泡藝術，如「泡泡製造所」提供泡泡水池及泡泡達人道具，讓大小朋友可以自行製造各種效果和形狀的泡泡，現場體驗被泡泡圍繞的奇幻之旅。

「泡泡劇場與工作坊」，購票民眾可於每週末下午2至4點在展場內免費觀賞泡泡現場演出，也可以優惠價格加購限定課程，每週末上午11點與下午2點半「手機攝影速成班」、「神秘變形怪－自製史萊姆」、「香氛精油泡澡錠」、「水的完美面膜」等，平日開放預約。

嘉義文創園區執行長孫育晴說，逢端午連假，園區一連3天舉辦「熱NOW一夏－米米市集」，以米食文化作為主題，共召募近80攤文創小物及創意米食料理參與，歡迎遊客來感受在地與異國的「創意大車拼」。

另，「2019年重生電音祭x回嘉野餐趣」活動，將在8日下午3點至晚上9點在文化公園熱力上演，共同主辦單位嘉市文化局表示，今年主題融合電音派對與親子野餐，不只歡迎年輕朋友，也鼓勵親子來參與，活動免費。

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