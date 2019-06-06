端午前夕趣味景色 民眾擠百年六代豬肉攤買肉

2019-06-06 20:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市高美肉舖是家傳百年的豬肉舖，也是現在較少見的「午後肉舖」，專門在下午販售今天現宰的豬，明天就是端午節，這兩天下午不少民眾擠到豬肉舖買豬肉要包肉粽，是當地端午前夕的趣味景色。

高美肉舖的老闆陳重亨家傳六代百年豬肉店，祖先從清代就開始賣豬肉已100多年，他則從40多年前開始賣豬肉，30年前和妻子劉麗秋婚後，則又在朴子市第二市場開店製作肉鬆、肉乾，曾獲選2018台灣燈會百大伴手禮，多年來全年無休。

最近因為端午節將到，這幾天下午不少民眾到高美肉舖位於大同路的鐵皮屋前排隊，許多人好奇這麼多人擠在路邊買什麼，詢問才知是要採買新鮮的豬肉包肉粽。

朴子市文化里長楊石旭是高美肉舖的愛好者，他說，一般午後屠宰市場宰殺的豬，一般菜市場都是到明天才會販賣，高美肉舖的豬肉現殺現宰，非常新鮮；劉麗秋也說，他們的特色就是「新鮮」，豬隻在屠宰市場現殺後就直接拿到肉舖分切販售，讓民眾可買到最新鮮的豬肉，也因此培養不少忠實顧客。

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