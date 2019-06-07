海豚擱淺延誤致死？澎湖農漁局：依標準程序救援

2019-06-07 10:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昔日澎湖舊八景之一的湖西鄉林投沙灘，今日上午傳出海豚擱淺，雖然民眾緊急通報安檢所，聯絡澎湖縣政府農漁局生態保育科派員前往處理，但海豚仍不幸死亡，民眾質疑延誤致死，農漁局表示一切照鯨豚救援標準程序。

莊姓鄉民表示，今日上午7時發現一隻活蹦亂跳海豚，擱淺在林投沙灘，但農漁局人員趕抵現場，不是立即將海豚送返大海，反而是跨站在海豚身上，遲遲未有動作，結果一個多小時過後，一頭活體生物就變成僵硬的屍體，質疑這些人員的專業，有比討海老漁民經驗豐富嗎？更把海豚死亡原因歸咎於圍觀民眾過多，讓人無法接受。

針對民眾的質疑，澎湖縣政府農漁局表示，擱淺鯨豚很容易受到驚嚇死亡，因此請民眾不要靠近，尤其是牠眼睛看的到的地方。同時救援野生動物有標準程序，先後聯絡澎湖海洋生物研究中心、家畜疾病防治所派員前往現場支援搶救，在支援尚未抵達前，只能維持秩序跟保定。絕不是民眾說的撥打119，就能送青灣收容中心。

由於海豚已經死亡，生態保育科人員把海豚屍體送回冰存，證實為條紋海豚，並為剛斷奶的幼豚，明日鯨豚協會派員抵澎，進行解剖釐清死亡原因，初步研判尾鰭部分有傷痕，檢視後有3處達摩鯊的咬痕，可能影響游泳能力，導致擱淺沙灘，後因體力衰弱死亡，詳細原因仍有待進一步調查釐清，同時也感謝熱心民眾通報，並呼籲民眾救援野生動物，盡量不要好奇圍觀，避免造成驚嚇。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法