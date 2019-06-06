被爆給台灣人吃格子籠雞蛋 鼎泰豐回應了！

2019-06-06 18:34

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣動物社會研究會揭露年營收20億元的鼎泰豐，一盤要價290元的蛋炒飯用的卻是母雞受虐的格子籠雞蛋，而且相較英國門市使用的是友善的非籠飼雞蛋，給台灣人吃的卻是最低等、廉價的格子籠雞蛋，動社因此發起行動，邀請消費者一起發聲。鼎泰豐表示，針對目前國內供應量仍相對較低的非籠飼雞蛋，也將會持續評估使用的可能性。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏日前表示，鼎泰豐頂著美名與光環，年營收高達20億元，口口聲聲在乎台灣消費者的權益與食材的品質，但是一盤要價290元的蛋炒飯，鼎泰豐用的竟是殘虐母雞身心、國際間已逐步淘汰的「格子籠」雞蛋，而且相較於英國門市使用友善經濟動物的非籠飼雞蛋，鼎泰豐對台灣與英國消費者，竟有不同的「待客之道」。

什麼是格子籠蛋場？動社表示，母雞一輩子被囚禁在約A4大小的籠子裡，狹窄的空間迫使牠們互相踩踏，完全剝奪母雞渴望安全就巢產蛋、沙浴洗澡、棲息高處、展翅梳理羽翼的天性與本能，也就是說，每天有上萬隻母雞因為鼎泰豐的選擇而受虐，在不見天日、擁擠不堪的鐵籠中成為產蛋機器。

鼎泰豐表示，目前使用的雞蛋來自大成富源畜牧場，該畜牧場採用密閉水簾畜舍，雞舍裡的溫度、濕度、通風、光照等條件，都是經過嚴格控管，飼養環境通過HACCP和ISO22000國際驗證，所供應的蛋源為通過國家CAS認證，及菊鳥牧場的人道飼養，入場洗選都是逐批進行嚴格品質檢驗作業，確保蛋源品質安全無虞。

鼎泰豐指出，針對目前國內供應量仍相對較低的非籠飼雞蛋，也將會持續評估使用的可能性，再次感謝各界關注和善意提醒，鼎泰豐致力於提升食材和食安把關，以不辜負廣大顧客的信任與期待。

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