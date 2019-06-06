垃圾桶驚見拆封鋁箔套 他氣哭質問 女友竟當場大笑

2019-06-06 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友分享他到女友家住時，在垃圾桶驚見拆過的土黃色方形鋁箔套，讓他瞬間覺得頭頂綠綠的，質問女友「怎麼有臉偷吃不擦嘴？」未料女友竟以大笑回應，原來這是美白精華液試用包，讓他自認「好糗！」

男網友在社交平台「Dcard」上發文，說與女友是遠距離戀愛，固定每週見面住女友家，不過上週有事沒見，這週到女友家後，女友洗澡時被他發現房間垃圾桶裡，竟然有「拆過的保險套包裝」讓他氣得拍浴室門要女方出來對質。

男網友表示，「我指著垃圾桶金色包裝，唇齒都無法正常咬合一直顫抖，問她怎麼有臉偷吃不擦嘴？保險套還用岡本003，不知到林祖公是用杜雷斯嗎？」沒想到女方站在原地大笑！他回想當下其實氣到眼角在泛淚，「看到她這樣笑完全不知道該做何反應只想收拾東西立刻走人」，相當委屈。

直到女友跑去化妝台拿了正版包裝來一看，「X！是她去專櫃兌換的保養品試用包啦」女方還說換到三日份的才剛拆一包用完，就被蓋上戴綠帽罪名了，令她心靈受創，開出5點美妝品購物清單，要男友挑其中一項好好補償她。

網友們看了這段糗事紛紛留言「一項不夠，全買了」、「全買無誤，您扣的帽子太大了」、「笑到不行，真的好像喔」、「我男友也認錯過XD那時候我們還沒有過，男友看到一整個超尷尬害羞問我放那邊是在邀請他嗎？」、「我跟你狀況 一模一樣，只是我看的是真的保險套，而且裡面是溫的」等。

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