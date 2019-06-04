跟女友吵架？他暴雨中罰站3小時 落寞背影引網熱議

2019-06-04 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在新竹地方的臉書社團PO文，一個男生不知為何在某處路口淋了3個多小時的雨，甚至連警方來勸也勸不走，引發網友一陣熱議，不少網友甚至想像是男女朋友吵架，竟紛紛幫他留言求情「請女友原諒」。

有民眾在《新竹大小事》臉書社團發文指出，在中華路四段與牛埔南路口7-11旁，有個男生淋了3個多小時的雨，民眾呼籲說「誰家的帥哥，快來認領回家，精神恍惚」、「有認出得快叫他的家人帶回家」。由網友PO出的照片可看出，事發當時正下著暴雨，這名男生也被淋得全身濕透，但卻低著頭感覺在想事情，落寞的背影讓網友看了都直呼心疼。

另有網友PO圖指警方有到場關切，但這名男生仍執意待在原地不願離開，甚至跑給警察追，由於沒查出身份也無法強制送醫，讓警方也感到無奈。不少網友則認為應該是男女朋友吵架，紛紛留言直呼「應該在挽回心愛的女友」、「失戀想被雨沖刷」，甚至幫忙留言求情「請女友原諒」。

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