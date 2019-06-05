每盒保險套數量有差異 他上節目曝光背後原因

2019-06-05 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕儘管台灣對性觀念日漸開放，但有些長輩講到保險套仍感到「羞羞臉」，更何況要問箇中疑惑。然而美國脫口秀主持人哈維（Steve Harvey）在節目上就分享一則「親子故事」，解釋不同市售盒裝保險套為什麼有數量差異，精闢神解讓網友大笑直呼「中肯」。

根據「B.C.&Lowy」發布的一則YouTube影片顯示，哈維在自己主持的節目《Steve TV Show》上，述說一位爸爸向兒子解釋為何不同市售盒裝保險套有數量差異的故事。他提到，有位小男孩某天與爸爸逛藥妝店，直指一盒保險套問說：「那是什麼」？爸爸解釋，那是保險套，是安全性行為時使用。

小男孩耳聞後頓時好奇心大發，拿起另一盒問爸爸：「為何這盒有3個？」爸爸表示，這是給高中生用的，星期五、六、日各用1個；小男孩再拿起另一盒問「為何這盒有6個」，爸爸指出，這種是給大學生使用的，星期五、六、日各用2個；最後小男孩拿了另盒12入裝的保險套問，「那為何這盒有12個」，這時爸爸激動地含淚解釋「這是給夫妻用的，每月各用一個」。

有網友看到這影片後，認為哈維的解釋好笑又中懇，紛紛留言「比悲傷更悲傷的事」、「兒子突然立志一定要上大學」、「時間不停地轉動，體力也不斷地在流失」、；也有人對於哈維用無奈又哀傷的神情講這則故事表示，「Steve 的表情給他的演講給了10倍的效果」、「看到結尾，我似乎看到他默默滴下兩行淚」。

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