父母都是醫生 男大生怨「從小就不能裝病請假」

2019-06-06 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕有想像過如果自己的父母都是醫生會是什麼情形嗎？一名男大生在網路論壇《Dcard》上發文分享自己的雙親都是醫生，自己「從小時候就不能裝病請假」，不但不會成功還會被「強迫」吃很苦的藥。而原PO也提到在求學過程中，曾被老師以刻板印象對待，認為醫生的小孩「就該很聰明」。

原PO提到，自己從小開始，起床的時候父母已經出門上班了，而要睡覺的時候他們還沒有下班，直到自己上了國中高中開始熬夜了才比較有機會見到父母。並分享自己在求學過程中曾遭到來自同儕、師長的刻板印象對待，認為醫生家裡就很有錢、醫生的小孩就該很聰明等等。只要每當自己換了新東西、手機時，就被嘲諷「父母有錢真好，不用靠自己」。在申請獎學金時也被同學說「家裡有錢還要跟別人搶獎學金」。

雖然有上述這些不好的回憶，但原PO也提到自己的父母在幾年前高雄氣爆時，凌晨時家裏的電話響起，父母馬上從床上爬起來，衣衫不整的就衝出門，之後的兩天沒看過他們，一回家後倒頭就睡。他也說父母從沒抱怨過工作很累，反而常常聽到父母討論「該如何對病人比較好」，並把病人當作自己的家人，還會給予有困難的病人一些小小的幫助。

原PO也說，因為父母工作繁忙，從以前到現在，能全家一起出遊都是他最期待的事情，更有過出遊到一半因為醫院一通電話整個行程取消的經驗。父母也曾偷偷資助自己班上經濟狀況不好的同學一起去畢旅。引發網友熱烈討論外，更引出其他同為醫生孩子的網友發言說「有同感」、「滿真實的」、「全家旅遊真的很難」。

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