端午節來鹿港博杯 10個聖杯就送你鮑魚罐頭

2019-06-05 18:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕想吃鮑魚嗎？端午節來鹿港就對了！因為號稱史上最霸氣的博杯活動，就由鹿港（竹敢）郊四媽會主辦，連續10年都提供正宗鮑魚罐頭作為首獎，只要連續10個聖杯就拿當場拿走市價2、3000元的鮑魚罐頭。

「毋驚你來擲，只驚你毋來！」鹿港（竹敢）郊四媽會長黃榮心說，這項活動已經連續舉辦10年了，但因為以往四媽會都沒有自己的會館，以前都在鹿港新祖宮舉辦，今年因為有自己的會館，端午節當天，將在新祖宮、龍山寺、紫極殿與後車巷會館舉行。

由於博杯活動的獎品都是由（竹敢）郊四媽會員所提供，也就是各會員的產品，因此，除了最大獎的鮑魚罐頭以外，還有香油、五印醋、鳳梨罐頭也是會員自家的產品。

不過，要靠博杯拿鮑魚罐頭，到底容不容易？四媽會表示，第一年舉辦時，連續在新祖宮舉辦4天，總共送出12罐鮑魚；後來則是固定在端午節推出，去年新祖宮博杯活動，則是送出1罐鮑魚；只要民眾有連續10個聖杯，就一定有鮑魚罐頭可以拿。

由於鮑魚罐頭太吸引人，每年都有許多民眾來排隊，往往要等到博杯，就要花上1個小時，但為了鮑魚，民眾在大太陽底下排隊也不喊苦。

鹿港鎮長許志宏、鎮代會主席王炫斐、縣議員黃俊源等人，今天也先來試試手氣，才發現要拿到鮑魚罐頭真的需要神來之手。

今年博杯活動，龍山寺博杯只提供糕餅好禮，從下午2時起到5時，連續博3個聖杯可獲得祈福糕餅兩份；其餘新祖宮、紫極殿、後車巷會館自上午9時到下午4時止，只要博出1個聖杯就有獎品，博出10個聖杯，就可獲得鮑魚罐頭一罐。

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