奇！ 媽祖聖誕 嘉市聖興宮擲出「疊聖筊」

2019-04-29 22:17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市上海路奉祀天上聖母的聖興宮，上週六（27日）媽祖聖誕日，由廟方主委王清潭擲筊進行值年總爐主杯選時，擲出2個筊杯相疊的聖筊，在場人士看了嘖嘖稱奇，更有信眾說：「曾見過擲筊擲出立杯，然而疊杯又是聖筊的『疊聖筊』，實在罕見！」

王清潭表示，出現「疊聖筊」的機率實在不高，來拜拜的信眾都覺得很神奇，廟方決定不移動「疊聖筊」，現場用壽金圈圍起來，讓民眾可以觀賞媽祖婆的神蹟。

廟方為求慎重，昨天再次請示媽祖「疊聖筊」一事之聖示，因適逢聖興宮邁入建廟50週年暨新廟利火安座30週年大慶，媽祖聖筊指示「儘速著手辦理建廟宮慶，並廣邀祖廟及各交誼境舉辦『媽祖文化季』活動，傳承媽祖文化信仰」。

王清潭說，聖興宮近年突破傳統積極轉型，今年農曆大年初三舉辦「天后賜福迎春」活動，加入不少青年軍新活力，陸續成立義工團包括仙女班、三十六執事、繡旗隊、燈籠隊、轎前掃等班隊；今年媽祖聖誕系列活動，有別於以往遶境祈安，結合嘉義捐血站、創世基金會等單位共同舉辦捐血、捐發票等公益活動，現場還有媽祖九宮格闖關活動、國樂演奏及北管鬧廳賀壽、樂團演奏等表演，吸引信眾攜家帶眷闔家參與。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/