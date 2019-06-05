小黃司機狂叭還攔車嗆聲 館長想揍人竟遭鎖喉阻止

2019-06-05 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今（5）日凌晨直播時指出，自己又差點上新聞，因為他日前帶妻子及小孩搭乘車輛外出時，竟遭一輛小黃從後方不斷狂按喇叭，甚至還大罵三字經，館長原本想下車「理論」，但館嫂立刻「鎖喉阻止」，讓他只能在後座看助理跟小黃司機爭吵。不過他在直播中仍忍不住直呼「你上輩子一定有燒好香，不然我今天一定把你揍到滿臉是血！」

館長今凌晨在直播時透露自己日前「被嗆」，當時他帶著妻小，由助理開車載回家的路上，竟遇上一輛計程車從後方瘋狂按喇叭，當時助理將手伸出比了中指，沒想到小黃在停紅燈時又開到他們旁邊，並將車窗搖下開始怒譙髒話「X你娘機X！X小車！」助理見狀也立刻與小黃司機對譙。

不過館長指出，他當時雖氣不過想開門下車揍人，沒想到館嫂立刻對他進行鎖喉，並大聲斥責館長「你幹嘛！你不要吵架！你帶小孩子出來，你現在什麼身分！你要去打人！小孩子在旁邊！」就在兩人拉扯之際，小黃司機也已吵完開車離去。

館長表示，看助理在旁邊吵架吵得這麼爽，整個打架魂都起來了，並稱「「好不容易這麼多年來，終於有人敢攔我的車！你給我攔車，我打你也剛好而已」，並稱現在大家都有行車紀錄器，當時如果有下車，「就會看到館長飛踢、大隻拳頭踢斷對方的球棒之類的畫面，這種上新聞一定超帥的」。

網友看到則紛紛留言說「原來最強的還是老闆娘」、「鎖的好」、「鎖喉那段我真的快笑死」，也有人表示「館長你老婆想多了，你只要下車亮個像，那個王八就跑了，你只是下車透氣而已」。

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