曝徐曉冬遭封殺「內幕」 館長怒轟中國：這什麼狗爛毛國家

2019-05-29 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕41歲中國「格鬥狂人」徐曉冬日前傳出遭中國列入「失信被執行人名單」，社會信用評分僅剩D級，還受到「消費限制」，買房、搭飛機、旅遊、度假等權利通通遭剝奪。對此，當初曾有意和徐曉冬見面的「館長」陳之漢表示，徐曉冬之所以遭封殺，就是因為出面「打假」，揭開中國武術「假面紗」，斷了地方官員、武術大師的財路。

館長日前直播時表示，中國武術學校在中國有幾千間，每間學費都「非常可怕」，徐曉冬出面「打假」，踢爆這些傳統武術的行為，等於是掀開了業界「假面紗」。館長表示，武術學校都要送錢給這些地方官，他們是非常專制、黑暗的管理，假面紗被揭開，這些學生不來報名，領導就賺不到錢。所以當然要「一直弄」出面打假的徐曉冬。

館長表示，徐曉冬曾經想來台灣找他，館長還特地幫他找了高級旅館，準備和徐曉冬同框直播，但是中國卻不允許徐曉冬辦簽證，原因是官方不許徐曉冬和館長接觸。講到此處，館長怒轟，「不懂這是什麼X八狗爛毛的國家」，這樣的一個漢子，在中國竟然被官方打成這樣，真的是太沒人性，最後館長更嗆聲，「沒有關係，我相信這個世界是公平的，我看你們中共還能囂張到什麼時候」！

館長也表示，徐曉冬事件「可以給你們這些嚮往舔共的人一個最大警惕」，讓這些人知道，「中國是一個沒有人權的國家」。

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