60萬捐不捐？館長槓議員 曾玟學暖回：不用為此破財

2019-05-30 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕日前苗栗市南庄國中的中國酒商捐款爭議，近日因國民黨議員鄭聚然一句「我管他什麼統戰，誰給我錢誰就爸媽」持續延燒，鄭聚然回應網紅「館長」陳之漢嗆聲，反嗆若館長捐錢他就叫一聲「爸」，今（30）日館長發文怒指「60萬我捐！爸不用叫了，以後你自稱賣國賊就好！」曾玟學議員在底下貼心留言回覆「不用捐款」，並表明原因。

館長針對鄭聚然所說「若館長捐款，他會叫一聲爸」，決定霸氣捐出60萬元，並表示「不用叫爸，自稱賣國賊就好」，但另一位苗栗縣議員曾玟學在臉書底下留言表示，其實教育處都有編列預算給弱勢兒童，而今年就編列了足夠的27萬給南庄國中，而60萬元的預算是打算補助所有學生，他認為營養午餐全免是前苗栗縣長劉政鴻讓苗栗破產的政策之一，因此建議館長「不要捐」。

曾玟學建議若是館長真的想幫助偏鄉學校，可以跟苗栗縣教育處討論，再依照法規申請、捐助，他也暖心表示「感謝館長霸氣回應，但真的不用為了鄭的挑釁回話而破財」。

網友看了相當感動，紛紛留言表示「給你讚 認真知道流程重點的議員」、「曾議員~ 就算館長沒被挑釁~ 他也是會捐錢的」、「別放在心上, 請您繼續為苗栗加油 !!」，也有網友建言「曾議員，石虎也要繼續麻煩你們」，而曾玟學則是回應「石虎條例下週二表決，到時候大家也可以一一檢視是哪些議員投下反對票」。

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