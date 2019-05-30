嗆館長「少裝神弄鬼」！董念台：他就是最壞的妖魔鬼怪

2019-05-30 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近來頻頻針砭時事，並和藍、綠營政治人物同框直播。對此，自稱「黑道狀元」的討債名人董念台表示，他好幾次想痛罵館長，卻都有其他不錯的議題好寫，所以才拖到現在，「可見他狗屎運還真不錯」！董念台也質疑館長捐款資金來源，要求館長公佈財務報表，以資證明自己是真正守法的好公民，最後還「鄭重提醒」館長，少跟他玩「裝神弄鬼」那一套，「我可是葷素全吃的」！

董念台今（29）日在臉書PO文，他表示，館長自稱直播是「照妖鏡」，殊不知自己就是最壞的妖魔鬼怪，董念台說，曾上館長直播的「政治妖」前後有好幾個，卻沒真正的「照妖」。

接著董念台措辭激烈地表示，反而一個「女魔妖」蔡英文一再對館長拋媚眼，令他真想叫蔡一聲「親媽好」！

董念台指出，前陣子作家苦苓、與退休軍人李天鐸「前科事件」槓上館長，結果氣得館長到處哭訴。董念台指，苦苓是個君子，以最快的速度道歉，沒想到館長卻搖擺起來，弄了個良民證，打算法庭相見，「如此的雞腸鴨肚，演什麼大哥呀」！董念台表示，若館長都可申請到良民證，「我董念台豈不是也可以辦個『孔子證』吧」！

最後，董念台更質疑館長的捐款資金來源，他表示，館長不時的自誇捐贈了三千多萬的善款幫助社會，試問是館長賣田賣地賣祖產所得，還是自己做大買賣賺來的？若有這麼好賺的大事業，總該有開立發票吧？還是公司有兩本帳冊，這樣才方便逃漏稅呢？也有可能館長是另類的政治「恐嚇取財」所得，才這麼大方的捐款？

董念台表示，希望館長公佈財務報表，以資證明自己是真正守法的好公民！「如覺得自己不便炫耀，董念台倒是可以要求國稅局幫忙查查看。屆時就可以知道館長是妖或是怪吧！」董念台也「鄭重提醒」館長，少玩「裝神弄鬼」那一套，「我可是葷素全吃的」！

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