轟韓國瑜是「騙子」 館長2020：絕對不會支持國民黨

2019-05-26 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕本月中，「館長」陳之漢為自己過去挺高雄市長韓國瑜公開道歉，近期他砲火連連猛批國民黨和韓國瑜。陳之漢昨（25）日在直播中猛批韓國瑜是「騙子」，並直言自己在當前多人角逐總統大位的情況下，「絕對不會支持國民黨」。

根據陳之漢在影音平台「Youtube」上發布的影片，對於韓國瑜號召「10萬韓粉」6月1日在總統府前「大會師」，陳之漢直言，他想要看「誰要在凱道上支持一個騙子」，他直批韓國瑜，「原來一個詐欺者、一個說謊者可以出來選總統。」

陳之漢表示，如果全台灣只剩下韓國瑜跟郭台銘出來競選總統，而他只能在這2人中選擇1個的情況下他會選郭台銘。不過，他馬上話鋒一轉地說，「但今天有這麼多人出來，那我絕對不會支持國民黨。」陳之漢表示，國民黨執政後「都不會好好講話」。

陳之漢近期持續對同志表達支持。在直播中，陳之漢認為大部分的人身邊或是網路上都有同志朋友，而比起政治人物，一定要挺「朋友情」。而要改變當前的「反同」現象，陳之漢表示，就該用選票將「反同」的政治人物換下來。陳之漢表示，去年國民黨在縣市長選舉中大獲全勝，如果國民黨的政治人物繼續持反同論調，那他一定會號召年輕人，「2020就再度讓你下去」。

陳之漢呼籲年輕人要出來關心政治看看同婚議題以及國民黨賣台的議題，「投票要出來投」。他表示，假設年輕人都和他一樣出來關心政治，「那麼我們台灣有希望」。他也呼籲，各政黨應讓年輕人出來，「台灣政壇才有新活力」。

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