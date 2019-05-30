真的捐60萬！ 館長霸氣嗆鄭聚然：你自稱賣國賊就好

2019-05-30 21:02

〔記者周湘芸／新北報導〕苗栗國民黨縣議員鄭聚然先前因南庄國中收中國酒商60萬捐款事件，發表「認中國父母」言論引發爭議，並與館長陳之漢對嗆，館長今晚更直接在臉書PO出捐款證明，並表示，「我已經簽名，如明年學校聯繫完成，6月5號會出款。」

南庄國中先前接受獅頭山勸化堂轉介中國酒商捐助營養午餐60萬元，但受捐贈方卻在捐贈儀式中要求將布條上的「中華民國」字樣遮蔽，引發熱議。沒想到事後鄭聚然更表示「只要南庄國中小朋友福利好，我不管什麼統戰，誰給我錢誰就是爸媽。」再度引發關注。

時常在直播節目中對時事發表看法的館長先前接受專訪才說到「自己為了台灣，可以不賺錢」，並呼籲親中藝人「不要為錢出賣國家」。面對鄭聚然言論，他昨天更在臉書開嗆表示，要給鄭10萬元，讓他「叫個3天爸爸來聽」，而鄭聚然今則反擊說到，「只要館長用自己的錢捐60萬給南庄國中，我就代表性叫他一聲爸。」

對此，館長今天下午也在臉書反酸，「60萬我捐，不過你就是個賣國賊，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可。」

而此篇文一出，卻也引來苗栗縣議員曾玟學在貼文下留言緩頰，他表示，「感謝館長霸氣回應，但真的不用為了鄭的挑釁回話而破財」，其實教育處都有編列預算給弱勢學童，今年就編列了27萬給南庄國中，是足夠的，60萬的缺口原本是打算全部學生都補助，「而營養午餐全部免錢正好是劉政鴻搞到苗栗破產的政策之一，所以我真的建議館長不要捐。」

曾玟學表示，如果館長真的想幫助偏鄉學校，或許自己可以幫忙跟苗栗縣教育處討論，目前偏鄉學校有哪些急迫需要協助的部份，而依照法規，勸募前學校也必須先跟主管機關申請，並將錢匯入學校儲蓄專戶。

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