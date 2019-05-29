「認中國爸媽」 苗栗議員粉專反嗆網友狂言惹議

2019-05-29 12:54

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然日前於議會質詢時，針對中國酒商捐款縣內學校爭議，發言稱「不管什麼統戰，誰給我錢就是爸媽！」引起砲轟，有網友至鄭臉書粉專留言嗆「請你離開台灣，去你爸嬤家，參政選議員。」不料鄭粉專管理員竟反嗆「你把屁股洗乾淨，趕快去給人X。」狂言再惹議。隨後鄭聚然臉書又發表道歉聲明，稱因本人公出在外，對於粉絲頁上不尊重女性之言論，深感遺憾與抱歉

目前人在國外的鄭聚然受訪時強勢回應，嗆該網友「他是人嗎？」「他不把別人當人看，何必把他當人看？」鄭強調，因為網友發言先不尊重，才會有此激烈回應。

鄭聚然近期於議會質詢時，提到不管中國是否有統戰意圖，只要「誰給錢就是爸媽」，再爆爭議，經媒體報導後引發許多網友至該臉書撻伐，但鄭的粉專砲火四射，強勢反嗆網友。

曾玟學認為，鄭的回應既缺乏常識又非常無知，尤其「你把屁股洗乾淨，趕快去給人X。」一席話更是充滿歧視的惡意言論，凸顯性平教育的重要性，呼籲所有代議士面對人民表達意見時，能夠更謙卑以待，不該惡言相向。

鄭聚然臉書隨後又發表道歉聲明，稱因本人公出在外，對於粉絲頁上不尊重女性之言論，深感遺憾與抱歉，因小編近日承受謾罵言論導致情緒失控，已立刻解除其職務，並對留言的民眾鄭重道歉，並關閉粉絲頁待整頓後擇日再開放。

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