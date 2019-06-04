拆共產寺還百年古廟 魏明谷明開直播邀全民「監交」

2019-06-04 22:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」有98年歷史，是當地知名佛教古刹，建商魏明仁取得產權後，卻移出神像，改插五星旗，變成「五星共產寺」，彰化縣政府去年強制拆除違建大樓部分，被認為殲滅共產黨在台基地，奪回佛門勝地成功，產權將在明日進行點交，返還比丘尼，前彰化縣長魏明谷得知，昨晚立即在臉書宣布直播通知，明將到場進行點交，形成「另類監交」。

碧雲禪寺新建大樓後產權爭議不斷，後經認定違建，縣府卻未執行拆除，直到去年9月由時任縣長魏明谷祭出鐵腕拆除，今年4月產權再經法拍，由原碧雲禪寺住持釋懷宗以俗名陳富美重新標回產權，行政執行署彰化分署近日清點後，明日10點半進行點交。

前彰化縣長、台水公司董事長魏明谷表示，昨日確定點交日期後就接到比丘尼們的通知，感謝他果斷與魄力，拆除這座共產基地，也邀請他到場見證點交過程。

魏明谷說，多年來比丘尼被趕到碧雲禪寺旁搭鐵皮屋弘法，水源也只能接山泉水使用，一到冬天枯水期就無水可用，由於碧雲禪寺要拆除前，已被斷水斷電，明日點交，將先了解如何恢復使用自來水使用。

希望透過直播，幫助她們重建。魏明谷說，碧雲禪寺曾是二水鄉在地居民的信仰中心，產權被佔後，拆除過程都引起國際內外關注，明日受邀點交，也算是有始有終，明天他將透過臉書直播方式，讓民眾見證這段歷史，也讓更多民眾了解碧雲禪寺比丘尼們抗爭10年來的困境，盼各界協助，早日幫助她們重建。

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