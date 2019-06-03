鐵皮屋下抗共產基地10年 比丘尼重獲百年古刹

2019-06-03 21:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉百年古刹「碧雲禪寺」，10年前增建時遭建商魏明仁以法拍取得產權，他將神尊移除，改插五星旗，變成「五星共產寺」，原本廟內比丘尼只能在旁搭鐵皮屋弘法，不斷募款興訟討回產權，彰化縣政府去年將大樓判為違建拆除，要求產權人魏素丹（魏明仁姐）支付拆除費490萬元未果，今年4月將產權法拍，由碧雲禪寺比丘尼得標，近日清點後預計將在6月5日進行點交。

原碧雲禪寺比丘尼法明法師欣慰的說，10年了終於討回寺產，但任務未結束，還要繼續努力募款重建。

碧雲禪寺創建於日治大正10年（1921年），是典型傳統「巖仔」（指靠近山邊的寺廟）的一樓平房，並於2018年列為歷史建築，2002年廟方有意在古寺前方興建3樓高的大雄寶殿大樓，但後續因追加費用3千萬，比丘尼們無力支付，建商魏明仁因持有廟方簽訂本票，向法院聲請本票裁定，再透過法拍取得產權，再將執行債權轉讓給姊姊魏素丹，2009年6月9日正式取得土地所有權，2012年他將比丘尼趕出，將寺廟改名為「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，就此引起爭議不斷。

去年9月彰化縣政府認定共產基地違建無誤，進行強制拆除，拆除費共490多萬元，魏素丹卻未繳納，行政執行署彰化分署今年4月16日將歷史建物「碧雲禪寺」等5筆共7200平方公尺土地進行拍賣，拍賣底標為1600萬元，當日只有原碧雲禪寺比丘尼釋懷宗（陳富美）委託他人投標，最後以1612萬元得標。

終於給我們一個公道！法明法師說，多年來她們被禁止進入碧雲禪寺，只能搭鐵皮供奉神尊，夏季時，鐵皮屋溫度高達4、50度，大家也是咬緊牙撐下去，這10年抗爭不容易，光重新標土地就跟信徒借了好幾百萬，未來整地、重建也要一筆錢，只能慢慢來，但一定會合法，也盼望各界協助，讓碧雲禪寺重建光彩。

彰化分署表示，碧雲禪寺從98年6月9日喪失原址的所有權後，10年後重新取回原址所有權，因碧雲禪寺原占有人疑似在原址上留存3只貨櫃，他們已通知魏素丹在本月5日前移除，並將於當天上午10時前往現場進行點交履勘程序，協助碧雲禪寺回復原貌。

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