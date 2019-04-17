拒繳代拆費 五星共產寺1612萬拍出

2019-04-17

原碧雲禪寺比丘尼 標得土地與地上物

〔記者劉曉欣／彰化報導〕被外界稱為「五星共產寺」的彰化縣碧雲禪寺，其大違建部分在去年九月間被彰化縣府拆除後，因為魏姓業主拒絕繳納四百九十多萬元代拆除費用，行政執行署彰化分署進行查封，在催繳不成下，於昨天進行拍賣，最後由原碧雲禪寺比丘尼以一千六百一十二萬元標得！

行政執行署彰化分署主任行政執行官胡天賜指出，昨天拍賣部分為碧雲禪寺等五筆土地，加上一筆地上物，總計面積七千兩百平方公尺，以底標一千六百萬元來合併拍賣地上物與土地，保證金三百二十萬元。

昨天拍賣只有一組人馬來投標，由碧雲禪寺的比丘尼釋懷宗委託他人進行投標，最後以一千六百一十二萬元得標，依照規定，得標人必須要在七天內繳清。

彰化縣二水鄉碧雲禪寺為將近百年歷史的古寺，因為在古寺的前方興建全新建物，寺方因此與建商魏明仁有債務糾紛，遭到法院拍賣，最後產權落入魏明仁的姊姊魏素丹的名下，原本古寺的比丘尼被驅趕，而魏明仁隨後把五星旗高掛於寺廟中，並時常播放共產黨歌曲，被譏為「五星共產寺」。

由於「五星共產寺」為大違建，彰化縣政府在去年九月間強制拆除，因為魏素丹拒絕支付四百九十多萬元代拆除費用，縣府將其移送行政執行署彰化分署進行追討，在追討不成下，進行查封與拍賣。

魏明仁︰就讓事態自然發展

魏明仁昨天沒有到場，到場的魏妻表示委屈，認為拆除費沒有這麼高；記者事後致電給魏明仁，魏明仁強調，他不承認「台灣偽政權」，他要保持政治高度，兩岸統一是必然的事，因此，目前他暫不處理，任它事態自然的發展。

碧雲禪寺法明法師表示，標下土地與地上物之後，因為必須在七天內繳清，目前正在全力籌措經費中。

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