學生拍反貪、雲端發票推廣片 高雄國稅局出獎金20萬

2019-06-04 09:14

〔記者張忠義／高雄報導〕 財政部高雄國稅局為了推廣雲端發票及政府反貪倡廉政策，舉辦「作夥當網紅，動新聞wonderful影片徵選活動」，鼓勵高雄市的學生組隊拍創意動新聞Po網，總獎金高達20多萬元，還有機會進電視台攝影棚內親身體驗當新聞主播。

活動另請知名網紅「最近紅什麼」拍攝示範短片，讓參賽隊伍更清楚瞭解如何自製一支吸引人氣的網紅影片，活動自今天起開放報名，詳細活動辦法請掃描文末左圖QR CODE。

活動分成大專院校、高中職組及國中、國小組。大專院校、高中職組由學子組隊，國中、國小組可由學生揪父母、師長組隊，每隊只要完成一支創意新聞播報短片即可參賽，獎金從5千元到3萬元不等，甚至還有早鳥補助及頒獎典禮車馬費補助唷!

本次活動與電視台新聞中心合作，開放新聞主播攝影棚讓參賽者進去錄影，現場亦有專業記者在旁指導，讓參賽者順利完成動新聞影片。

財政部高雄國稅局表示，徵選影片須同時包含「稅務」及「廉政」等兩種主題，參賽隊伍可參考統一發票兌獎APP、行動支付結合雲端發票、相關貪污罪責、公務員廉政倫理等內容，結合生活事件創意發想劇情，影片長度約2至3分鐘，不限任何拍攝器材，本次活動將邀請專業評審評選，確保比賽的公平性。

希望高雄學子把握機會報名徵選，請參考活動網址

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