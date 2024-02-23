新北市殯儀館又爆集體收賄！涉收紅包讓遺體順利進出館 10名公務員被約談

新北市殯儀館又爆集體收賄，新北地檢署指揮廉政署發動搜索。（資料照）

2024/02/23 17:59

〔記者王定傳／新北報導〕新北市立殯儀館及火化場遺體冷藏室10名約僱或臨時人員，涉嫌長期向殯葬業者收紅包，做為遺體進、出館過程順利的對價；新北地檢署21日指揮廉政署發動搜索，約談葉姓領班等5名基層人員、3名業者及1名證人，依違反貪污治罪條例偵辦，今天發動第二波搜索，再約談7名被告到案，全案朝公務員對於職務上行為收受賄賂等罪嫌偵辦。

檢廉去年就曾偵破新北火化場公務員涉嫌收賄案，當時檢廉查出，部分殯葬業者為求在特定時間火化遺體等原因，涉嫌向新北市殯葬處殯儀館火化場席姓領班等21名公務員行賄，3年來收賄高達3053萬餘元，檢方去年間將席男等人起訴，全案新北地院審理中。

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檢廉又發現，部分殯葬業者為求遺體進、出館過程順利，涉嫌從2015年起，以每具遺體300元至1千元不等價錢，向冷藏室約僱或臨時人員行賄。

檢察官許宏緯21日指揮廉政署發動第一波行動，兵分16路搜索殯儀館、火化場及被告住居處，查扣手機等證物，約談葉姓領班等5名基層人員、3名業者及1名證人，訊後依公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌，諭令葉姓領班等5名公務員5萬元至18萬元不等金額交保，業者則涉對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪嫌，諭令3萬元至10萬元不等金額交保，證人請回；檢廉今日發動第二波行動，兵分4路再約談7名被告到案，釐清涉案細節，全案朝違反貪污治罪條例偵辦。

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