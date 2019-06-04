8元買報紙 發票中獎千萬

2019-06-04

〔記者巫其倫／台北報導〕財政部昨公布今年三、四月期統一發票中獎清冊，千萬特別獎中獎張數達十八張，最幸運消費者僅用八元買報紙就中了大獎；二百萬特獎中獎張數更有十九張，創下史上最多的紀錄。

19張200萬特獎 創新紀錄

財政部賦稅署長李慶華表示，本期統一發票特別獎和特獎開出的張數特別多，主因特別獎獎號「○三八○二六○二」、特獎獎號「○○七○八二九九」都是「○」開頭，因開出去的發票張數較多，因此中獎張數也增加。

這次千萬特別獎得主，有兩人買報紙中大獎，一人在新北市三重全聯福利中心花八元買報紙；另一人在新北市中和區萊爾富超商花十元買報紙。至於二百萬特獎，有民眾在高雄小港花二十五元買奧利多水，就抱走大獎。此外，雲端發票專屬百萬元獎共有十五張中獎。

Google Play雲端發票 也中千萬

值得注意的是，境外電商Google Play三月起開立「雲端發票」，本期就中了千萬特別獎、二百萬元特獎及百萬雲端發票專屬獎各一張。李慶華表示，Google Play總共開立了一三○○多萬張的雲端發票，因此中獎機率頗高。

財政部也指出，今年一、二月期統一發票千萬特別獎，目前仍有五張尚未兌領，領獎期限至七月五日止，提醒民眾記得對獎並於期限內兌領，以免與大獎擦身而過。

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