蘆竹湳社區慶端午 古早肉粽、「石戰」迎客

2019-06-03 18:02

［記者鄭名翔／苗栗報導］喜迎端午佳節，苗栗縣傳統聚落文化協會將於6月8日於頭份市蘆竹湳古厝舉辦「石戰五月節」活動，除了有改良民俗傳統「石戰」的投擲沙包九宮格賽，另還有蜈蚣走鏢、吹氣船競渡等早期農村的趣味活動，端午節前一日則有包粽子體驗活動，限量18組親子家庭線上報名，歡迎鄉親一同度過濃濃古早味的端午節。

300年歷史的蘆竹湳古厝社區，每逢節慶總會推出古早味十足的各式活動，讓人置身其中猶如穿越時光隧道，回到早年純樸的農村生活。今年再次推出「石戰五月節」，將自古入夏後，先人為驅逐疫病、祈求豐收的儀式加以改良，以趣味活動讓民眾感受端午氛圍，並了解其中傳統文化。

活動執行羅麗萍表示，此次安排3對3組隊闖關遊戲，首先是邀民眾投擲沙包進九宮格，後由參賽者採木板上同心協力比快也比默契，最後則是在滿水的水管擺上充氣小鴨，挑戰者輪流吹氣，看誰先抵終點。

此外，社區媽媽包的蘆竹湳特有端午粽也廣受市場好評，梅花肉、香菇、栗子配上含有干貝絲的米飯，令人食指大動，協會也於6月7日推出包粽體驗，限額18組親子家庭報名參加。

端午節當天除有古早味活動外，協會也與苗栗縣政府合作，於現場推出市集、街頭藝人的爵士鼓、世界冠軍特技扯鈴等表演，從下午3點起展開一連串精彩活動，歡迎大、小朋友來共度佳節。

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