提前為寒士慶端午 瑤瑤親自示範健康操

2019-05-08 21:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕天氣炎熱，才5月就時常有破30度高溫，許多寒士從事臨時工及舉牌工的工作，常有熱傷害的風險，人安基金會今天特別在端午前夕提供寒士「健康包」，邀請藝人郭書瑤與東門國小舞蹈社一同關懷寒士，在教練帶領下跳起「涼感巾健康操」，呼籲社會關懷寒士。

今日為寒士慶端午活動除了義診、義剪為健康把關，也針對夏季高溫提供涼感巾助烈日降溫，並於活動現場致贈寒士每人一份健康包，內容物包括香皂、洗髮乳、貼身衣物等，助其防病抗暑。

瑤瑤除了現場示範涼感巾健康操，還說，希望藉由自己的能力，可以讓更多有能力的人出來幫忙，而有能力可以幫助別人，是一件很棒的事情。

人安基金會說，將於全台21處辦理「寒士慶端午」活動，預計發送6000份健康包，每份600元，尚需4500份，盼社會大眾凝聚善的力量，相助寒士慶端午，愛心專線：（02）2836-1600分機292，劃撥帳號：19695227（戶名：人安基金會、備註：端午小組）。

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