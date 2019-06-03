午後留意劇烈天氣 炎熱天氣持續到端午假期

2019-06-03 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕今（3）日台灣北部海面仍有鋒面滯留，中部以北地區午後將下雷陣雨，並可能發生局部較大雨勢，氣象專家吳德榮指出，今明兩天應留意注意氣象局發布的特報及「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的影響，梅雨季第5道鋒面將於週日（9日）逐漸靠近。氣象局今上午針對台東、台北、高雄發布高溫黃色燈號，估計高溫在36度以上。天氣風險管理公司總經理彭啟明則提醒，週二起持續到端午假期都將很炎熱。

吳德榮：梅雨季第五道鋒面週日逼近

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今日在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，北部海面今、明兩天仍有滯留鋒徘徊，加上台灣在不穩定的暖氣團內，西南風遇地形及清晨陸風的的輻合舉升作用，將帶來局部性陣雨或雷雨，應持續留意氣象局發布的特報及「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的影響。

吳德榮也提到，週三至週六（5至8日）「滯留鋒」北移，西南風遇地形及陸風的的輻合舉升作用減弱，天氣不穩定度稍降，白天不降雨時天氣很悶熱。不過午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，至於週日（9日）預估將有「梅雨季」第5道鋒面逐漸靠近。

彭啟明則提醒，目前台灣位於鋒面前緣的暖區內，西南風也略強，今天西半部從南到北，以及東半部的台東，可能會有地形上的類似焚風現象，仍有機會出現像昨天在台北、高雄、台東出現36度的高溫，其他各地高溫也上看34度，中午前後相當炎熱，預估持續到週六日的端午假期，都會是這樣的炎熱天氣。

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