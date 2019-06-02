06/02 各報重點新聞一覽

2019-06-02 06:41

自由時報

美國防部印太報告：確保台灣防衛能力

隨著中國在區域內升高對台灣等國家的威脅，美國國防部昨日公布印太報告指出，美國尋求與台灣建立強有力的夥伴關係，在中國對台持續施壓之際，美台夥伴關係至關重要，美方將持續確保台灣維持足夠自我防衛能力。

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中國今發布白皮書 貿易戰對美攤牌

中國連日祭出貿易組合拳，使美中貿易戰再升溫。中國新華社報導，中國政府就美國聯邦快遞（FedEx）把華為包裹錯誤遞送至美國，決定立案調查；且中國國務院今早十點將發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書。這是繼中國前日拋出將建立「不可靠實體清單」制度後再接連高調出招，被視為北京對抗美國貿易戰的表態。

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偏頭痛擾17.2萬人 女是男的3倍

頭顱內抽痛，還伴隨噁心、畏光等症狀，大概就是難纏的「偏頭痛」；健保署統計，全台約十七萬兩千多人確診偏頭痛，以卅歲到五十九歲族群最多，且女性病患是男性三倍以上，隱性、還未被確診的偏頭痛病患人數可能超過十倍。

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蘋果日報

拼初選民調 蔡英文賴清德陸空交鋒 蔡喊蓋水厝 賴提護台保證

民進黨總統黨內初選民調將在10日舉行，蔡英文、賴清德昨一南一北，陸戰、空戰互鬥。蔡深入彰化、南投強化基層接觸，強調過去3年是蓋房子打基礎，緊接著將可看到樓房向上蓋，她要蓋一間「金水ㄟ厝乎台灣人！」她繼續當總統台灣會越來越好。賴開記者會拋6大保證，還說打選戰他來，總統可專心拼國政。

白宮po照 川普首度與我國旗同框 台美升溫 川普出席官校畢典 司儀稱台灣是國家

台美向正常化邁進！美國空軍官校近日舉行畢業典禮，美國總統川普首度擔任致辭主賓，講台設計不但罕見地把中華民國國旗放在顯眼位置，白宮IG帳號前天更主動發布川普與該校畢業生的合照，照片中我國國旗更清楚可見。學者指出，這顯示台美在軍事合作與戰略安全上已朝公開化和正常化發展。

聯合報

韓國瑜凱道誓師：2020願承擔重任 不惜粉身碎骨

在韓粉後援會發起的「庶民總統、團結台灣」全國大會師造勢大會上，高雄市長韓國瑜火力全開砲轟總統蔡英文施政。韓國瑜表示，二○二○年就是中華民國生死保衛戰，外交要突破空間、兩岸和平交流、交往，要經濟發展。過去三年民進黨執政做得太差太差，他要鄭重宣布，「二○二○年，我準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨」。

是否續辦國共論壇周二定案？ 國民黨：本周決定

已停辦兩年7個月的國共論壇，今年是否復辦，國民黨內傳出周二將正式確定。黨務人士表示，這兩天大陸事務部主任周繼祥確實再赴北京與對岸當面最後溝通，辦或不辦都要取得彼此體諒，雙方有確切結論後，預計本周會共同對外發布決定。

中國時報

民進黨民調戰開打 賴驚爆 蔡陣營大規模搜集手機號碼

民進黨總統初選期程日前拍板，民調時間也確定為6月10日到12日；但前行政院長賴清德昨被問到，傳出台灣石油工會理事長跟會員搜集手機號碼，甚至有錄音檔傳出民進黨前祕書長洪耀福搜集手機電話時，賴清德語出驚人地說，「不是只有這個工會」，大概在各縣市很多團體都發生。

普悠瑪事件求償 台鐵擬告日商

去年台鐵普悠瑪號出軌釀成重大死傷，關鍵的列車自動保護系統（ATP）遠端監視竟無接線，台鐵表態要向日本廠商究責，4月發出律師函，但日商日前的回函卻推得一乾二淨，讓台鐵相當不滿，接下來要與律師討論，擬直接提告。

美國一日開始對運抵境內的二千億美元中國貨徵收25％關稅，中國對美國報復措施同日生效。圖為香港碼頭的貨輪。（歐新社）

偏頭痛自我檢測

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