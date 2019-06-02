中國今發布白皮書 貿易戰對美攤牌

2019-06-02

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國連日祭出貿易組合拳，使美中貿易戰再升溫。中國新華社報導，中國政府就美國聯邦快遞（FedEx）把華為包裹錯誤遞送至美國，決定立案調查；且中國國務院今早十點將發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書。這是繼中國前日拋出將建立「不可靠實體清單」制度後再接連高調出招，被視為北京對抗美國貿易戰的表態。

掌話語權 逼美回談判桌

美中財政部長本週末將於日本G20（廿國集團）財長會議會晤前夕，中國似欲藉此掌握「話語主導權」，逼美國接受中方立場後重回談判桌。中國商務部前日表示將設立「不可靠實體清單」，考量四層面列入外國實體：對中企實施封鎖、斷供或其他歧視性措施；基於非商業目的、違背市場規則、契約精神；對中企或產業造成實質損害；對國安構成潛在威脅。

中國官媒隨即解讀，上述行動傳遞「中方絕不會屈服於美方的壓力」信號，並點名美國軟體和晶片業Google、微軟、高通、英特爾及英國晶片設計商安謀、日本東芝等跨國企業可能納入名單。

華府智庫戰略暨國際研究中心國貿專家芮恩希表示，「北京態度正變得強硬，就像美國一樣，雙方似在準備一場長期戰，而不是很快結束」。美國總統川普五月頒布行政命令，實質禁用華為和中興通訊產品；美國商務部則對華為及附屬企業實施出口管制。中國雖傳出將利用稀土進行反制，但先前一直未有實質行動。

美國於一日開始對運抵境內港口的二千億美元課稅清單內中國貨徵收廿五％的更高關稅，結束三週的海運寬限期；中國對美國六百億美元產品報復措施同日生效，稅率介於十％至廿五％，小部分維持稅率五％。

提高關稅 美寬限期結束

美國這波關稅提高影響到許多來自中國的消費品和中間零件，包括網路數據機、路由器、印刷電路板、家具、吸塵器及燈具。華府五月十日把中國二千億美元產品關稅提高至廿五％，但允許生效時點前運離中國港口的商品六月一日前抵達美國適用原先十％稅率。

中國一日對美國五一四○項、總值約六百億美元的大部分產品提高關稅，其中三五七一項的關稅增至廿％或廿五％，包括部分機械和機械零件、天然氣、木材和光學儀器；九七四項的關稅提高至十％，五九五項維持五％；汽車零件仍持續豁免關稅。

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