05/27 各報重點新聞一覽

2019-05-27 06:37

自由時報

實價網新增「淨坪價」 全台房價瞬間「膨風」

因擔心直接推動「實坪制」立法恐引發反彈，內政部實價網新增功能來測試風向，將「淨坪價」及「淨坪比」等試算機制加入現行實價網；因只計算可居住的「主建物」，不計入雨遮、陽台等附屬建物及公共設施與停車位，全台房價瞬間「膨風」數成到數倍；產學界都質疑，若將公設等價格全數「歸零」，太過極端，且制度搞得更複雜，徒增民眾及市場交易困擾。

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蔡營週三欲修民調辦法 賴擬打法律戰反擊

民進黨中執會週三（二十九日）將再次討論總統初選日程相關事宜。對於蔡英文陣營主張修正黨內民調辦法，反對「邊初選邊改規則」的賴清德陣營將作出因應，一旦中執會通過修改民調規則，擬以「權利遭侵犯」為由，發動法律戰。

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中國免費、低價團 鎖定大專意見領袖

中國不斷祭出免費、低價交流旅遊團企圖統戰，近年更鎖定大專校院學生自治組織幹部，尤對台大、成大等頂大學生組織幹部積極招攬洗腦，大力宣揚中國國家主席習近平思想、一帶一路戰略、一國兩制等；學者警告，這些學生菁英可能成為台灣新一代政治領袖，中國此舉恐是想培育可左右台灣輿論、政策的代理人。

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蘋果日報

園長愛收驚 教會怒炒 應徵自稱基督徒 竟帶員工上宮廟

有這款代誌！屏東創立逾40年的基督教會附設幼愛幼兒園，因不滿机姓（机，音同機）園長應聘時明明聲稱是基督徒，卻每遇教職員身體不適或有意外事故就帶去宮廟收驚，因此以机女欠缺誠信且不適任為由將她炒魷魚。机女主張宗教信仰自由，提告恢復僱傭關係，但屏東地院審理認為雙方屬委任關係不適用《勞基法》，且机女以具體行動宣揚其他宗教，明顯牴觸幼兒園設立宗旨，判她敗訴，園長不服已上訴。

「以後紀念六四恐被送中」香港遊行 撐黃傘嗆惡法

即使面對香港政府強推《逃犯條例》的施壓及來勢洶洶的風雨，也擋不了港人為六四、為反「送中」惡法而走上街頭的步伐。2200名港人昨挺身參與六四遊行，較去年高一倍，說明在香港人權急速惡化下「人心不死」，且激發更多港人以實際行動對抗送中惡法並平反六四。示威者籲港府撤回修法，否則以後連參與六四紀念會都可能被「送中」。

聯合報

孩子還在滑手機？3C世代20年後50萬人失明

世界衛生組織近日罕見發布指南，建議兩歲以下不要接觸電子螢幕。但幼童滑手機已成世代現象，國內甚至已有年僅五歲的孩子手機成癮，該如何保護滑世代的眼球與心靈？

根據調查，國內高三學生近視度數逾五百度，為高度近視者達三成五，推估廿年後因黃斑部病變、青光眼、白內障、視網膜剝離等面臨失明風險人口，可能約五十至五十五萬。

美日貿易協議 川普：7月日本參院選後再敲定

正在日本訪問的美國總統川普廿六日表態，表示願意等到七月日本參議院選後再簽美日貿易協議，展現不急於一時的姿態，原因可能是顧及與日本首相安倍晉三的友好關係，有意避免衝擊安倍政府的參院選情。

中國時報

遭諷像組籃球隊 殺氣騰騰 賤招百出 國民黨內鬥黑韓

樹大招風，民調居於領先的高雄市長韓國瑜，言行被放大檢驗，飽受攻擊，但據了解某些「韓黑」其實來自國民黨內。前立委孫大千昨以諷刺口吻指出，藍營內部的韓黑隊沒有去打NBA的季後賽，實在太可惜了；孫更意有所指地說，在韓黑隊球團「重薪」招聘下，「指導教練」也是個個殺紅了眼。

認真準備 一關一關過 6月雙城論壇 柯下一張考卷

台北市長柯文哲結束訪日行，繼訪美、日後，一般認為他參選2020的下一張考卷，將是6月登場的上海─台北雙城論壇。柯昨表示，雙城論壇能辦就辦，但還是有對等、尊嚴、促進交流、增加善意等原則，國家戰略不會隨便更改。換言之，大陸在意的「九二共識」，柯恐不會說出口。

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