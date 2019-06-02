美國防部印太報告：確保台灣防衛能力

2019-06-02

〔記者彭琬馨／綜合報導〕隨著中國在區域內升高對台灣等國家的威脅，美國國防部昨日公布印太報告指出，美國尋求與台灣建立強有力的夥伴關係，在中國對台持續施壓之際，美台夥伴關係至關重要，美方將持續確保台灣維持足夠自我防衛能力。

美尋求與台建立強有力夥伴關係

美國代理國防部長夏納翰昨於新加坡舉行的年度亞洲安全會議「香格里拉對話」上也說，中國要為一系列破壞亞洲穩定的活動負責，他呼籲亞洲盟邦提高維安支出，並重申美國依據「台灣關係法」的對台安全承諾，將繼續確保台灣自我防衛能力。

提到台灣時夏納翰也說，美國對台承諾「讓台灣人民能自主決定他們的未來」。

美承諾讓台灣人民自主決定未來

美國國防部昨公布「印度太平洋戰略報告」（ Indo-Pacific Strategy Report）。報告指出，做為維持印太安全與穩定的廣泛承諾的一部分，美國尋求與台灣建立強有力夥伴關係，並將忠實執行台灣關係法。鑑於中國對台灣持續施壓，美台夥伴關係至關重要。

報告提到，台灣在二○一八年失去三個友邦，部分國際論壇仍拒絕台灣參與。儘管中國主張與台灣和平統一，但從未放棄使用武力，且持續開發和部署潛在軍事行動所需的先進軍事能力。

提供台灣國防需求 免受中國脅迫

美國國防部在報告認為，隨著中共解放軍持續為台灣海峽可能的意外做準備，美台國防交往的目的在確保台灣能夠維持安全、自信、免受脅迫，並按照自己的主張，和平且有效地與中國往來。

美國政府並承諾提供台灣國防武器與服務，以確保台灣維持足夠的自我防衛能力，包括持續評估台灣的國防需求，以協助台灣增強行動能力，有效抵抗武力與其他形式的脅迫。自二○○八年以來，美國行政部門已為台灣向國會提報超過二二○億美元海外軍售。

外交部昨對此表示歡迎與感謝，並強調台灣處於中國野心擴張的最前線，承受來自中方的龐大壓力與威脅，政府將捍衛台灣得來不易的民主自由制度。

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