05/20 各報重點新聞一覽

2019-05-20 06:33

自由時報

室友舉報「思想有問題」公安找上門 台青遊中驚魂記

台灣青年小鄧四月到中國旅遊，卻上演「驚魂記」，途中遭旅遊結識的中國青年舉報思想有問題，公安和官員輪番找上門，問話並搜查行李，質問：「是否支持兩岸一家親？」小鄧受訪表示，那晚的恐懼一直尾隨著他，不僅「被出賣」的感覺太深刻，且體認到言論自由的可貴。

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過熱影響「精」力 男性久坐恐不孕

國內少子化問題嚴重，但有人想生卻生不出來。醫師門診觀察發現，不孕夫妻通常是一起求診，但約有一成的男性不願共同就醫，是女性的一倍，據衛福部健保署最新統計，去年不孕症患者中，平均約五人就有一人是男性。醫師提醒，男性不孕常與造精、荷爾蒙調控等異常有關，甚至久坐也會影響造精功能，男性需及早警覺，以免「精」力受影響。

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澳大選「奇蹟」 保住抗中陣線

在澳洲十八日國會大選中，現任總理莫里森領導的「自由黨／國家黨聯盟」爆冷勝出，篤定取得國會眾議院過半數席次，擊敗選前民調一致看好的在野黨「勞工黨」。美國總統川普為此推文致賀，並與莫里森通電話。更重要的是，莫里森的勝利形同保住川普一手打造的「牽制中國的聯合陣線」。

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蘋果日報

遠航高齡機 過勞飛 半月超過125小時 飛安風險大增

遠東航空陸續停飛中日韓和東南亞8航線，致上千旅客滯留海外，遠航稱是因民航局飛時控管。《蘋果》獨家取得資料，民航局針對遠航機齡逾20年的MD老機隊控管，2月起已連3個月飛時超過上限，5月上半月甚至超飛逾125小時，恐影響飛安，民航局才強烈要求遠航調整，導致停飛潮，學者質疑遠航用老飛機「飛一班賺一班」心態不可取。遠航昨坦承取消航班過程粗糙，將合理補償旅客。

台灣出版商 香港發行被打壓 內容涉文革「太敏感」自我審查嚴如一國一制

香港言論與出版自由頻遭緊縮，連台灣出版商也被打壓，香港《蘋果》昨披露，以出版歷史、文化與人物傳記為主的台灣出版商新大華國際發展公司，近日出版一本講述中國前國家主席劉少奇與國民黨關係的書，打算在香港發行出售，未料遭對方以「太過敏感」為由，拒絕發行，這名台灣書商感嘆，「香港作為曾經的言論自由中心，淪落到自我審查嚴格成為一國一制的地步。」

聯合報

聯合報民調／韓國瑜聲勢下滑 柯文哲竄起

二○二○年總統大選，選情瞬息萬變。本報總統最新選情調查發現，各種競選組合顯示，韓國瑜支持率都較三周前下滑五個百分點，取而代之是柯文哲的聲勢上揚，支持率較三周前上升三至七個百分點，與藍營韓國瑜或郭台銘並列兩強；賴清德、蔡英文的支持率暫無明顯起色。

出境管制延長 馬吳轟蔡「羞辱」要提申復

因應新修正「國家機密保護法」，總統府上周五發函前總統馬英九與前副總統吳敦義等人，延長出境管制期限兩年。馬、吳昨天同聲抨擊蔡政府恣意延長管制是違憲濫權，根本是羞辱性的行政處分，也是出於因人設事的政治性考量，為維護自身權益，將向總統府提出申復。

蔡總統昨回應說，這項管制自己未來也適用，並非因人設事。總統府發言人張惇涵表示，考量到國家機密公文最低保密期限為十年，對於涉密程度極高的重要人員如卸任總統、副總統等予以適度延長，符合法律規範及比例原則。

中國時報

年輕世代勝出！國民黨立委初選出爐 吹響傳承號角

國民黨新北市區域立委第1選區初選19日上午公布民調結果，挺韓大將洪孟楷擊敗老將吳育昇，將與民進黨立委呂孫綾對決，而高雄市第2選區由副議長陸淑美女兒黃韻涵勝出，8選區現任市議員李雅靜擊敗現任立委陳宜民，相較同為年輕世代的王鴻薇及徐弘庭於初選失利，洪孟楷、黃韻涵、李雅靜的出線，也為國民黨吹響世代傳承的號角。

奧地利驚爆通俄門 副總理閃辭！醜聞影帶外洩 撼動聯合政府提前改選

動搖國本！歐洲議會選前，奧地利驚爆政治醜聞。隸屬自由黨的副總理史特拉赫，一段2年前被偷拍、疑似「歐洲通俄門」利益輸送的影片，遭德國媒體公開。史特拉赫18日含淚請辭，總理庫爾茨當機立斷與副手劃清界線，宣布提前舉辦大選。俄國營媒體「今日俄羅斯」則批，德國總理梅克爾發表反右翼言論，「其心可議」。

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