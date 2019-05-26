05/26 各報重點新聞一覽

2019-05-26 06:34

自由時報

斷交後第一次// 台美國安顧問 華府會晤

外交部昨證實，國安會秘書長李大維五月十三日至二十一日訪問美國，會晤美國家安全顧問與其他政府官員。據了解，李大維見面的對象就是美國國安顧問波頓，此為台美斷交後，雙方國安顧問首度會晤。由於蔡英文總統今年中將規劃訪問加勒比海邦交國，隨著台美關係增溫，蔡總統過境美國行程可望有突破性的進展。

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寶島長春圖卷 暌違24年再現

「寶島長春圖卷」昨日在台南市美術館一館開展，這幅畫卷於1981年由歷史博物館前館長何浩天發起，當年召集黃君璧、張大千、張穀年、胡克敏、李奇茂、范伯洪、羅芳、蘇峰男、羅振賢、蔡友等10位水墨畫家，花費近半年完成。

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北協正名「台灣美國事務委員會」 美國務院：更能反映角色

台美關係重大進展！外交部昨宣布，我國負責處理對美事務代表機構「北美事務協調委員會」將正名為「台灣美國事務委員會」。蔡英文總統昨接見「世衛行動團」時強調，正名不僅見證了台美關係的穩固，也代表了國際社會對台灣的支持。

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蘋果日報

韓國瑜 凱道誓師救聲勢 周六動員10萬韓粉 郭台銘威脅日增 韓營焦慮

韓粉動員救民調！高雄市長韓國瑜原本人氣旺，但近來媒體民調有下滑趨勢，眼見郭台銘出動戰車全台走透透，韓卻坐困高雄議會，不待質詢結束，韓粉決定下月1日（周六）在總統府前凱道，舉辦決戰2020造勢大會，韓粉預計號召10萬群眾參加，韓國瑜昨也向韓粉喊話：「我會參加！」被視為是選總統起手式。不過白眼女神、時代力量高市議員黃捷痛批韓無心市政，「想選總統先辭市長」。

周三再戰 挺蔡案將闖關 賴營不讓 蔡英文陣營堅持手機民調

為解決初選爭議，民進黨周三將再開中執會。蔡英文陣營昨強調，手機納民調、進行三方對比民調主張不變，尊重中執會決議。賴清德陣營則說，賴拋出與韓國瑜對比民調新方案，定調在兩參選人之間協商，絕不會透過連署送中執會處理，否則就成了更改遊戲規則。兩陣營無交集，黨內人士說，最後恐仍在中執會表決處理跨派系挺蔡連署案。

聯合報

川普訪日聚焦貿易 要求「美日貿易應更公平」

美國總統川普廿五日傍晚以國賓身分飛抵日本訪問，隨即與四十位日本企業家餐敘。川普在晚餐會演講表示，「美日貿易應該要更公平」，展現與日本企業領袖親密姿態的同時，也不忘「下單」要求削減美日貿易赤字。

凱道千人同婚宴 「還我紅包錢！」

同婚前天首日有五百多對登記，台灣伴侶權益推動聯盟昨晚在總統府前凱達格蘭大道舉辦同婚宴，席開一六○桌，逾一千六百人一起舉杯歡慶，高喊「還我紅包錢！」廿對同志新人也在眾人歡呼下，走紅毯、交換信物、擁吻。證婚的知名導演王小棣說，度過種種難關、走過千山萬水，新人勇敢地走到這邊，藉著喜氣，希望讓台灣社會越來越好。

中國時報

陸以華為模式 建構經濟霸權

大陸通訊業巨頭華為正陷入陸美科技戰的風暴核心。美國銀行家兼專欄作家戈德曼（David P. Goldman）最近表示，華為不僅是大陸實現海外經濟擴張的先鋒，同時也體現了大陸實施全球經濟霸權的組織模式。他說，華為創造的是一個「生態系統」，而大陸就是要透過這種模式，建立一個以大陸為中心的全球經濟秩序。

美陸女主播互嗆 30日舌戰

美陸貿易戰升級，燒到主播台。美國福斯財經網女主播崔西．雷根（Trish Regan）和大陸《環球電視網》（CGTN）主持人劉欣意外掀戰。雷根稱，大陸從美國偷走數十億美元，「我們別無選擇，只有一戰。」劉欣則在短片評論中，指雷根發言都是情緒宣洩和指責，少有實質依據。兩人約定台灣時間30日早上8時辯論，觀眾都拭目以待。

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