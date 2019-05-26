北協正名「台灣美國事務委員會」 美國務院：更能反映角色

2019-05-26

蔡英文：見證台美關係穩固

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕台美關係重大進展！外交部昨宣布，我國負責處理對美事務代表機構「北美事務協調委員會」將正名為「台灣美國事務委員會」。蔡英文總統昨接見「世衛行動團」時強調，正名不僅見證了台美關係的穩固，也代表了國際社會對台灣的支持。

吳釗燮：我超愛這個名字

外交部長吳釗燮昨也在推特上表示「我超愛這個名字」。據了解，未來待國內行政程序完備後，將舉行揭牌儀式正式宣布北協正名。

外交部新聞稿指出，為明確反映我國處理對美國事務代表機構的工作內涵，經與美方充分協調溝通，有了這個更名的構想。

美國在台協會：「一中政策」沒有改變

美國在台協會（AIT）對此表示，美國基於「三公報」和「台灣關係法」為基礎的「一中政策」沒有改變。駐美台北經濟文化代表處已通報AIT「北美事務協調委員會」更名「台灣美國事務委員會」，更名後更能反映此一機構負責台美雙邊事務的職能角色。

美國國務院以不具名發言人名義回覆媒體詢問表示，「台灣美國事務委員會」更能反映協調美國相關事務的角色，而非更廣泛的北美事務。

蔡：台美首次對等放入事務機構名稱

蔡總統則在臉書指出，新的名稱，來自台美之間的共識，能切實反映實質業務。這也是我們第一次把「台灣」和「美國」對等放入事務機構名稱，象徵了台美關係緊密，存在良好的互信。

台美斷交後，美國依據一九七九年「台灣關係法」的規定，成立「美國在台協會」（American Institute in Taiwan, AIT），做為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構，我國並相應於同年設立「北美事務協調委員會」，做為AIT的對等機構，主要負責與美國在台協會進行各種聯繫，配合有關單位的協調。

外交部指出，此一名稱在當年有其特殊的時空背景，多年來經我政府努力不懈，積極爭取我國處理對美國事務代表機構名稱更能切實反映實質業務及台美關係內涵，經過台美雙方不斷協調及共同努力，終於就新名稱取得共識。今年適逢「台灣關係法」立法四十週年，我國處理美國事務的代表機構獲該新名稱，象徵台美關係緊密，互信良好，意義非凡。

據了解，目前我國其他駐外館處並無更名計畫。

蔡總統昨在接見甫返台的「世衛行動團」時也提到，「北美事務協調委員會」已經正名為「台灣美國事務委員會」，不僅見證了台美關係的穩固，也代表國際社會對台灣的支持一定會越來越多。總統說，今年有越來越多的國際夥伴，包括我們的友邦，以及美國等理念相近的國家，都在很多重要場合，強力聲援我們，捍衛台灣參與世界衛生大會的權利。

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