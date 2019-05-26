斷交後第一次// 台美國安顧問 華府會晤

2019-05-26

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕外交部昨證實，國安會秘書長李大維五月十三日至二十一日訪問美國，會晤美國家安全顧問與其他政府官員。據了解，李大維見面的對象就是美國國安顧問波頓，此為台美斷交後，雙方國安顧問首度會晤。由於蔡英文總統今年中將規劃訪問加勒比海邦交國，隨著台美關係增溫，蔡總統過境美國行程可望有突破性的進展。

涉外人士也指出，李大維在華府期間除與波頓會晤，並與美官員與我邦交國帛琉、馬紹爾官員見面，這也是我方首度證實有台美高官共同與我邦交國官員見面。

李大維會波頓 台美同見邦交國官員

外交部表示，為持續深化台美雙方的各項交流與合作，李大維在美國會晤包括戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院及喬治城大學等智庫亞洲議題學者，以及美國家安全顧問與其他政府官員。李大維訪問期間也與美政府官員共同會晤我邦交國政府官員，雙方重申對自由及開放印太地區的支持與承諾。

李大維與波頓的見面，被認為台美雙方針對印太地區商議擴大戰略合作關係。外交部說，近年來台美雙邊關係穩健提升，雙方亦持續就區域和平及印太安全等議題進行更密切的合作。

大突破 北協正名台美事務委員會

外交部昨並宣布，對美機構「北美事務協調委員會」將正名為「台灣美國事務委員會」。

涉外人士表示，相關突破意義重大，包括將台灣及美國放入機構名稱、兩國斷交後首次雙方國安顧問會晤。總統府表示，這更是台美關係更加緊密的最好見證。

由於蔡英文總統今年中將規劃訪問加勒比海邦交國聖克里斯多福、聖文森及聖露西亞，並預定過境美國東岸城市，隨著台美關係的增溫，蔡總統這次在美國過境城市及參訪活動，可望有突破性的進展。

涉外人士表示，近來台美在各領域上關係快速進展，包括美國總統川普在白宮會見台灣的友邦元首、國務院官員要求南太國家重視對台邦交，以及美國近期諸多友台行動，例如軍艦通過台海、對中國的軍事威脅進行戰略嚇阻，還有國會各項支持台灣的重要法案等。雙方日漸緊密的互動，更展現台美已成「實質夥伴」，美國視台灣為印太戰略重要盟友。

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