台中一中數理資優班成果發表 以「蛇夫座」發想

2019-06-01 22:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一中數理資優班第13屆成果發表以「Ophiuchus」主題，取用黃道第13個星座「蛇夫座（Ophiuchus）」作為發想，除了數字的聯想，在宇宙中，幾顆本無關聯的星球，透過想像的投影構成圖案，譜出動人的神話。

數資班同學透過投影片敘述研究歷程動機與原理，並利用海報展示豐盛科學探究之旅，研究者及不時與會同學意見交換與心得分享，吸引台中女中、新竹中學、竹科實中、南一中等8校近300個學生參加。

今年數資班成果發表主題除了傳統的數學、物理、化學及生物領域，還有資訊與地球科學，含蓋了6個領域，結合多重領域的跨界研究，共發表17篇研究成果，主題兼具創意、前瞻與深度思考的特色。

台中一中陳木柱校長說，數理資優班設立32年，以加強學生科學知能及培養數理人才為目標，更重要的是提供孕育學生創造力及解決問題能力的學習環境，透過分析、探究、試驗、歸納等研究方法，探索自然的奧妙，導引學生統整科學與數理專業知識能力，並反思科技為地球環境帶來的影響。

數資班召集人柯建彰老師說，專題研究成果發表會是數理資優班的年度盛事，除了專題研究的成果報告，主題曲的創作，串場影片的編劇、拍攝、剪輯、配樂、字幕等，乃至場地布置，大家無不絞盡腦汁、全心全力投入，在有限的人力、緊迫的時間與繁重的課業壓力下完成不可能的任務。

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