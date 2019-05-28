「敷衍別人的100萬種分級」 中一中學生拍片神解析

2019-05-28 17:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕現代人hen敷衍？台中一中多名高三學生觀察到現代人受到通訊科技進步，人際互動變冷漠，在網路或手機背後的互動看似熱絡，卻也衍生不少有別於面對面溝通的敷衍反應，例如只用貼圖回應等，學生在學測後將觀察拍成「敷衍別人的100萬種分級」，反映社會百態，也體驗當YouTuber，影片一上架就吸引逾千點閱。

台中一中語資班高三學生施胤丞、陳佑庭、劉秉謙及翁健棋等人，各有愛搞笑、演戲、寫劇本及攝影興趣，眾人平時愛聚在一起發想有趣點子，時下YouTuber風潮流行，連他們自己一天也約有10分之1的時間在瀏覽YouTube影片，想到少有高中生嘗試當YouTuber，在學測結束、終於擺脫第一階段的課業壓力後，他們決定將所看所思拍成影片，放上YouTube，展現高中生對生活日常的觀察。

學生費時1個月發想，利用手機拍攝、自學剪輯等技術，拍出首部作品「敷衍別人的100萬種分級」。

負責編寫劇本的翁健棋說，主要是觀察到現代人受到科技進步影響，人際間愈見冷漠，人與人互動往往出現很多敷衍反應，甚至在網路及手機通訊的背後，也出現很多看似熱絡、實則敷衍的反應，例如LINE貼圖、臉書按讚等，看似有回應，實際上可能只是敷衍行為下的反應。

學生將敷衍行為設計在高中生活中，以轉學的新同學鼓起勇氣邀同學打球，試圖交朋友、融入班級為例，遭遇班上同學的各種等級敷衍反應，包括初級敷衍者會用「能清楚且明確地表達敷衍語意」，面對轉學生打球邀約時回應「明天放假嘛，呃我等一下要先回家準備明天上課要用的課本，下次下次」；中級敷衍者會「省略過長語句以口頭禪代替」，說出「我等一下有事」、「其實我身體不太舒服」。

高級敷衍者則會「省略一堆關鍵字彙」，例如「你等一下哦，就是那個，你知道的」；超級敷衍者會以「句法完全不通順，只剩下狀聲詞」回應，學生用搞笑手法讓演出者誇張回應「是哦、是哦」，還飆出卑南族語「你好」跟不知所云的外星語，來突顯超級敷衍者的功力。

學生甚至分出「究極敷衍者」的反應，會出現「完全沒有句法、沒有感情，妄目揣測他人需求」神人等級反應，裝忙甚至直接給錢等無厘頭、沒有道理可言的反應，來回應邀約。影片最後甚至連字幕都「很敷衍的沒上」，以呼應片名；至於片名分類到100萬種，學生說，就是一種誇大有趣的突顯手法。

學生逗趣的觀察影片嘗試以「YNAFAKU意思到就好」的頻道名稱在YouTube上架，已吸引超過千人瀏覽，更有人對他們的創作表達肯定與好奇，期待下一步創作的產生，創作獲共鳴，讓學生喜出望外。

甚至學校也注意到學生很有才，力邀他們幫學校的數位朝會拍攝處室公告宣導，盼藉年輕人貼近年輕人的敘事手法，吸引學生觀看，達到宣導的效果。

儘管畢業在即，各自考上大學的眾人將各奔東西，學生強調，未來會繼續透過網路連繫繼續創作，將觀察到的生活現象，用趣味無厘頭的方式展現出來。

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