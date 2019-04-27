精神堡壘不能滅！台中一中要募3億 把「一中紅樓蓋回來」

2019-04-27 16:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中今天歡慶學校建校104週年，校方與校友攜手啟動象徵一中精神的紅樓重建募款計畫，預計籌募3億餘元「把一中紅樓蓋回來」，首日即獲迴響募得1680萬元，盼持續凝聚校友力量，配合學校50年老校舍「莊敬樓」改建工程，讓有一中精神象徵的「紅樓」能再現風華。

台中一中指出，一中紅樓是在1917年啟用，紅樓建築外觀與內部設計細緻均備受肯定，但學校發展到1970年時，為了增加師生活動空間而拆除紅樓，改建為現今的莊敬樓，活動空間雖然增多了，但消失的紅樓多年來始終是一中舊校友難忘的回憶與遺憾。

台中一中校長陳木柱說，莊敬樓使用已近50年歷史，學校爭取改建，原本希望把紅樓意象注入改建大樓中，但屢有校友建議，與其只有紅樓意象，不如「把紅樓蓋回來」，更有畢業校友4兄弟捐紅樓模型給母校，盼紅樓有機會重建。

台中一中與校友總會去年成立紅樓重建促進委員會，正式推動紅樓重建計畫，今天在校慶典禮中啟動重建募款計畫。

陳木柱說，莊敬樓改建已爭取到台中市補助3億餘元，另將自籌3億元重建紅樓，未來將仿一中舊紅樓外觀重建，興建2層樓建築，包括重建委員會主委、校友鄭明權捐1000萬元等，首日共募得1680萬元。

陳木柱說，台中一中與紅樓建築是台灣人辦的第一所中學，紅樓重建除是重現一中精神外，更是重建台灣人的文化資產，盼有更多人共襄盛舉。

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