IPAC創辦人裴倫德：韓國瑜訪英期間「拒見IPAC」

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）接受本報專訪。（記者塗建榮攝）

立法院長韓國瑜5月9日至17日率跨黨派立委訪問歐洲。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）近日透露，韓國瑜訪英期間，曾拒絕與IPAC會面，希望在IPAC框架外與國會議員接觸。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）曾於2024年7月在台北舉辦年度峰會，並於會後宣布台灣正式加入IPAC，由民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿擔任創始共同主席。IPAC是以世界各國國會為主體的國際組織，需要國會中主要政黨取得共識，並由兩名不同政黨的國會議員作為該國代表擔任共同主席（Co-Chairs），才能申請加入。在2024年前，由於國民黨及當時的民眾黨不願加入，台灣一直未能加入IPAC。

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IPAC共同創辦人暨執行董事裴倫德近期訪台並接受本報專訪。他表示，IPAC始終對國民黨敞開大門，但遺憾的是，國民黨並未接受，他舉例指出，韓國瑜近期訪問倫敦期間，要求不與IPAC會面，但這很難達成，因為在台灣活躍、為台發聲的外國國會議員們多為IPAC成員。

2024 IPAC年會國民黨團稱未受邀 裴倫德：我邀了3次

談及2024年IPAC台北舉辦年度峰會時，國民黨團聲稱未收到邀請。裴倫德透露，他當年前後邀請了國民黨3次，甚至在邀請總統出席前，就先向國民黨發出邀請，均未收到回覆；不料，當IPAC年會揭幕後，國民黨卻說沒收到邀請。

裴倫德強調，雖然他認為IPAC與國民黨之間始終缺乏善意，但他們仍對與國民黨接觸保持開放態度。

裴倫德無奈表示，近年來IPAC多次向國民黨發出邀請，卻鮮少得到回應，國民黨試圖在IPAC框架外，與各國國會議員互動。他更透露，「我曾聽說，國民黨有規範禁止與IPAC接觸，甚至有國民黨立委試圖阻止台灣民主基金會提供資金予IPAC」。此外，藍營內部更廣泛流傳「IPAC收受巨額資金，以促成副總統蕭美琴訪問布魯塞爾」等不實謠言。

裴倫德認為，此類言論無助建立誠信關係，但IPAC著眼未來，不會對過往斤斤計較，他們願意在對方方便時與國民黨人士會面。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）接受本報專訪。（記者塗建榮攝）

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