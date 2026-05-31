馬英九基金會告蕭旭岑、王光慈 李德維：嚴厲譴責未尊重董事會決議

馬英九基金會三人小組成員、前國民黨立委李德維。（資料照，記者羅沛德攝）

前總統馬英九控訴前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈二人涉背信、侵占，馬英九基金會昨向檢方提起刑事告訴。基金會董事會調查小組發言人李德維今（31）日指出，此屬基金會重大事項，應由董事會作成決議，對於基金會未尊重董事會決議與調查結果，調查小組予以嚴厲譴責及遺憾。但調查案件亦已進入司法程序，調查小組日後將配合司法偵辦，提出調查報告協助釐清真相。

李德維指出，依據馬英九基金會3月27日的董事會決議，調查小組調查財政紀律事件完成後，應提報董事會討論，再決定後續處理方式，相關決議對基金會及董事會成員均具拘束力，因此調查小組在約詢蕭旭岑、王光慈二人期間，也曾希望他們尊重調查程序，在結果尚未出爐前盡量避免對外說明相關內容，蕭、王二人大多數都有依循調查小組的建議，但很遺憾的是隨著事件擴大，在調查報告完成以後，基金會又召開記者會做非常多的攻防，對於已經離職的同仁，調查小組就沒有再特別要求兩人不得對外發言。

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李德維表示，調查小組認為，基金會未依原先董事會的決議，將調查報告提交董事會討論，便逕自對外發言，基金會未尊重董事會，也未尊重調查小組的調查結果，相關作法並不妥當，基金會視董事會的決議如無物，要予以嚴厲譴責。

李德維說，基金會提告蕭旭岑、王光慈二人，即便基金會方面稱是依董事長馬英九的指示，但此案涉及基金會重大決策，仍應由董事會作成正式決議。對於基金會未循董事會程序即採取法律行動，調查小組也要表達遺憾。但調查案件亦已進入司法程序，調查小組日後將配合司法偵辦，提出調查報告協助釐清真相。

對於基金會提告的效力問題，李德維表示，由於相關訴訟未經董事會決議，其法律效力令人存疑，有討論空間，不過，刑事案件任何人皆可自由提出告發，所以最後仍得由提出告訴者自行負責。調查小組始終認為，這件案子應循董事會決議程序通過，由基金會全體承擔責任，而不是非由個別人士單獨決定。

另外，王光慈母親29日發出聲明，指控馬英九霸凌導致女兒重度憂鬱，將向台北市勞動局檢舉。李德維表示，這部分並沒有特別了解，調查小組當時約談王光慈，只針對她是否涉及違反財政紀律的部分提出詢問，王也有提出相關說明及佐證，並未談到馬英九涉及職場霸凌，看到事情的發展至此也覺得非常遺憾。

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