表姊罹癌病逝 高三生研究減少抗藥性獲獎將出國比賽

2019-02-19 20:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一中高三生陳柏融因為至親表姊20歲時發現罹患胰臟癌末期驟逝，啟發研究胰臟癌治療，找出酵素抑制劑合併使用，可加乘減少胰臟癌的抗藥性，今年獲得台灣國際科展一等獎及大會最高榮譽青少年科學獎，另名高二生陳勇安也以植物類研究獲一等獎，都將代表台灣出國比賽。

陳柏融說，胰臟癌為國人十大死亡癌症，發現時大多是晚期，國中時最親近的表姊發現罹癌，雖然樂觀治療抗癌，仍在1、2個月就病逝，讓他非常難過，高中後積極參加醫療研究，加入中國醫藥大學實驗室，以近1年時間研究、實驗「探討HER2/EZH2訊號途徑調控glutamine代謝基因GOT2，以影響胰臟癌細胞生長之作用」超齡研究和極具發展潛能而獲獎。

陳柏融說，胰臟有HER2等3種代謝基因，癌症治療時會增加抗藥性，影響療效，但施以酵性抑制劑可抑制抗藥性，他先綜合醫學文獻報告，過濾近百種酵素抑制劑，找出四種對胰臟癌較有抑制作用，進行癌細胞實驗。

他發現這4種酵素抑制劑中，針對病人進行客製化療治療，合併使用任兩種可加乘減少治療的抗藥性，可增加療效，未來進一步研究，可減少化療藥的劑量、副作用，成為未來極具發展潛能的研究，不但獲得台灣國際科展醫學與健康科學類類一等獎，及青少年科學獎，並獲選出國正選代表，有機會參賽科展研究最高殿堂「美國ISEF國際科展。」

陳柏融過去也曾參加科展及台灣國際科展，未獲任何名次，卻未擊退研究的熱衷忱，研究期間他放學後就進入實驗室到晚上10點，假日也待在實驗室，正值高三學測，他則利用實驗空檔準備考試，他希望未來能從事醫療臨床工作和醫學研究。

陳勇安以「阿拉伯芥個體間防禦訊息根部傳遞之研究」，植物面對鹽害時也發展出一套的防禦機制，未來可合成胜肽使用，讓植物啟動防禦機制，對抗因超抽地方造成海水入侵地下水層，及氣候變遷而海水倒灌，減少農作物損失，已獲突尼西亞科學趣味競賽正選代表。

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