無障礙車隊推銀髮族公益郊遊 百歲阿嬤超開心

2019-05-30 22:57

〔記者蔡思培／台北報導〕北市計程車隊今天下午與北市老人福利中心合作，推動銀髮族公益郊遊，帶20多名坐輪椅長輩到花博公園、台北市立美術館參觀。雖然天公不作美、一度下起雨，但阿公阿嬤仍玩得很盡興，不少人臉上都露出開心的笑容。

老人照護中心的人員表示，這群阿公阿嬤平均年齡為80多歲，總年齡更已經破1000歲。一名80多歲的阿公因為受傷在安養中心待了8個月，平常生活就是睡覺、看電視、雖然有時候可以做些運動，但較少有機會到外面走走。這次能夠出來遊玩、到美術館參觀讓他相當很高興，他更一度將雙腳從輪椅踏板抬起放到地面，希望能直接感受大地。

另一位阿嬤雖然已經高齡101歲、只能靠看護推輪椅行動，但仍既幽默又有活力，她除了向記者開玩笑表示自己才80多歲，還熱情伸手要與記者握手。她在看到花博中山親子館的招牌時也相當雀躍，更表示記得以前到這裡遊玩的經驗。

這次車隊大陣仗出動20多台無障礙計程車，將老人們直接從安養中心接到花博公園、活動結束後再把老人送回中心。駕駛王大哥說，這次的活動相當有意義，司機除了做到公益，也在載客的過程中與老人有了進一步的接觸，了解到長者生活中的不便。

王大哥表示，現在的無障礙計程車不僅車身大、座位多，收費也與一般小黃相同，他呼籲長者可以多搭乘。他也說，只要是人都會老，希望未來政府也可持續幫安養中心、無障礙車隊進行媒合，讓更多行動不便的老人可以外出遊玩。

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