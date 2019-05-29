台法合作 大長臂猿小鮮肉「Iwan」現身北市動物園

2019-05-29 14:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園近年來積極推展跨機構保育合作，與國、內外動物園逐步建立瀕危動物保育繁殖合作計畫，有關大長臂猿的合作計畫，除了與六福村合作借殖配對，成功繁殖2隻猿仔，今年初遠從法國Parc Zoologique de Lille里爾動物園，調度來新成員小鮮肉「Iwan」，民眾將有機會在熱雨區看到法國小鮮肉。

大長臂猿在自然生態保育聯盟IUCN紅皮書中，被列為瀕危物種，台北市立動物園原僅有1隻從圓山動物園搬過來的母猿「長后」，為了讓「長后」有個老來伴，1999年透過跨國合作，媒合來自德國法蘭克福動物園的「泰山」。

園方表示，原本恰北北的「長后」遇到紳士風範的「泰山」，迸出愛情火花，在數年間繁衍後代。2009年「長后」因癌症不幸逝世前後，牠和「泰山」的家族已繁衍出3女1子2外孫，分別是「大莉」「大芳」、「大美」、「大樹」及六福村的「卜派」、「布魯托」。

近年來，動物園試著為邁入成年的大長臂猿個體找尋適合的對象，在2012年促成大女兒「大莉」和六福村「水手」的囍事後，園方期盼，「Iwan」也能和其中之一的母猿能順利建立新家庭。

園方表示，「大芳」和「大美」倆姊妹住在一起，卻老愛打打鬧鬧甚至打架，只好隔開分居輪流到戶外活動，爸爸「泰山」和兒子「大樹」共處一室相處十分融洽，可以一起出現在戶外活動場。

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