台中機場定位提升為機場園區 議員批中市府「新瓶裝舊酒」

2019-05-29 14:15

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府規劃將台中國際機場定位從廉航基地提升為「機場園區」，市議員張玉嬿、謝志忠今日指出，市府日前呈送內政部都委會審議的計畫內容卻沒有修正，台中機場仍定位為低成本航空發展基地，「機場園區」根本是「新瓶裝舊酒」，騙局一場。

張玉嬿說，因應台中國際機場升級計畫並配合民航局「台中機場2035年整體規劃」，前市府去年11月提出「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」都市計畫變更案，提送內政部都委會審議；新市府今年3月4日函請內政部暫緩審議，被外界批評是「逢龍必反」後，市府上週參加內政部都委會，表態要調整原有廉航基地的定位，提升為「機場園區」，但提出的都市計畫變更內容，與去年11月報內政部的內容一樣，依舊是前市長林佳龍團隊的版本，顯示所謂「機場園區」只是幌子，「新瓶裝舊酒」，沒有任何新計畫，騙局一場。

謝志忠指出，既然市府3月就要求暫緩，應該早該提出計畫，不然是根據什麼來暫緩？曾有住在台灣的外國朋友表示，台灣因面積關係，降落在何處其實差不多；所以台灣真的需要第2個桃園國際機場嗎？台中清泉岡機場若要打造國際機場，必須找到屬於自己的定位，才是最重要。

都發局長黃文彬表示，市府沒有停止推動門戶開發案，3月份向內政部都委會提出「暫緩審議」的需求，是希望加強與補充機場周邊大環境的規劃內容，在修正後續行審議，並非停止推動或撤案。

黃文彬也說，為瞭解台中機場園區及門戶周邊土地使用概況，日前到現地勘查，並與台中航空站主任張端澍交換意見，發現目前「台中機場2035年整體規劃」僅是一個概念，沒有「主要計畫」，較侷限在小規模的廉航機場規劃。

為讓產業與國際機場對接，加速百年宏觀發展，市府經過審慎評估，將待內政部籌組專案小組後，補充修正相關計畫，提出台中「機場園區」規劃願景，以短、中、長期發展期程進行妥善規劃及開發。

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