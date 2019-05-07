台中成廉航機場對不起中部人？ 業界批盧秀燕「外行」

2019-05-07 19:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府向內政部申請暫緩台中國際機場前的「清泉崗門戶計畫」，地方人士表示，暫緩將影響地方發展，要求應儘速及加速推動；航空界人士則質疑市長盧秀燕對航空的理解「外行」，搞不清楚狀況；市府都發局長黃文彬表示，「暫緩」不是不做，只是檢視、微調，希望透過三D的景觀規劃，讓機場前的百年願景更清楚，有更進一步的想像。

根據都發局網頁資料，「清泉崗門戶計畫」主要內容包括：中航路一段拓寬為一百公尺寬門戶大道；劃設9.97公頃的航空專用區；0.77公頃的捷運系統用地；規劃4.25公頃的第二種產業專用區，提供旅客消費；28公頃的第一種產業專用區，發展台中的機械及航太工業；19公頃則以產業專用區方式，辦理整體開發。該計畫去年已通過市都委會計畫，目前送內政部都委會審議中。

都發局於今年3月行文內政部要求暫緩這項計畫，引發爭議，盧秀燕並聲稱「台中國際機場作為廉價航空機場，對中部人不公平」。

航空界人士直言盧秀燕對航空的理解很「外行」。廉價航空是一種經營模式，而航空業是典型的規模經濟，周邊衍生的效益，一點也不廉價，特別是如果台中機場能做為任何一家廉價航空的基地，所帶來的效益，將非常可觀。

航空界人士指出，無論是傳統航空業者或低成本航空業者，有航空業者願意以任何一處機場為基地，對機場都是好事，這意味著有業者願意和政府一起「養機場」，也意味機場將發揮基地的樞紐功能，在一般航班外還會有轉機旅客，班次、人潮都會大幅增加，對地方發展，絕對是正面的。

當地里長則表示，市府暫緩清泉崗門戶計畫，將使地方發展延宕，對地方不利，希望市府繼續推動，愈快愈好，這是民眾的寄託；市議員尤碧鈴表示，清泉崗機場前的開發案，從胡市長、林市長及盧市長，，改來改去，不知要拖到何時，希望儘快推動。

都發局長黃文彬表示，「暫緩」不是不做，因「清泉崗門戶計畫」是機場發展的百年計畫，市府要求暫緩只是要檢視、微調，不是不做，該處為山坡地，原本計畫只有平面圖，希望透過三D景觀規劃，讓計畫內容更清楚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/