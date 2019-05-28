Uber條款最快10月上路 計程車業籲同步處理LINE白牌車群組

2019-05-28 18:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部今天表示，汽車運輸管理規則103-1（俗稱Uber條款）上月底預告期滿，預計最快本週部務會報通過後，6月初正式公告，4個月緩衝期後，可望10月上路執法。台灣計程車產業發展聯盟則說，對交通部落實公路法第34條分業營運原則的作為感到肯定。

台灣計程車產業發展聯盟說，包括美國及歐洲各國政府都在為了處理Uber「假共享，真營業」所帶來嚴重的社會安全、引發司機自殺潮及嚴重社會衝突等問題而傷透腦筋， 包括紐約市已經在去年立法限制 Uber、歐盟許多城市也陸續修法要求Uber回歸運輸業管理，但仍引發歐美各國 Uber 司機全球串連罷工抗議Uber剝削司機的大抗爭。台灣交通部在Uber僅有數千台的規模時及早處理，可以避免釀成更嚴重的衝突問題，是正確的作法。

台灣計程車產業發展聯盟也提醒交通部，Uber目前仍未誠實告知合作駕駛目前營運屬於違法，許多Uber駕駛還繼續「假租賃，真載客」的非法行為，交通部應該拿出有效作為，讓Uber遵循台灣運輸業法規，包括Uber刻意不申請合法網約車執照，保障旗下司機合法權益的無照營業行為應該加以重罰嚇阻。

由於法規公告後會有4個月緩衝期，計程車聯盟說，將全力配合交通部協助駕駛轉業，目前已協調所屬計程車車行公會、車隊及駕駛員工會提供考照、掛牌及轉貸、納保等輔導媒合全面服務，協助Uber駕駛轉業。各地公會也都提供聯絡電話及資訊協助各地Uber司機諮詢。

聯盟也指出，Uber利用租賃車司機違法經營計程車業務，嚴重侵蝕計程車司機生計，引發的司機自殺潮尚未停歇，交通部在這4個月的輔導期，除了應嚴格執法處理Uber無照營業問題外， 也應針對轉入地下化的LINE白牌車群組非法營業問題進行同步處理。

聯盟呼籲，交通部應同步啟動計程車服務品質提升政策方案，除了補助汰換老舊計程車，也應從全面提升服務品質及產業永續發展的目的，擬定計程車評鑑、定期教育訓練及退場等制度性機制，讓計程車產業提供更合法、更安全 及更有效率的運輸服務。

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