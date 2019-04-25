Uber代僱駕駛再赴交通部抗議 嗆發動公投

2019-04-25 18:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕網路叫車平台代僱駕駛自救會今天約25人赴交通部抗議，發言人李威爾說，今天會到交通部，是要提出自救會的訴求，包含要求明日預告期截止後，交通部不得馬上公告施行、交通部主導召開協調會、立即澄清網路叫車平台與租賃車合作是合法、不要放任計程車業者抹黑誹謗等，若交通部一意孤行修法，自救會將發動公路法新增網路多元小客車公投。

為落實汽車運輸業分業管理，交通部綜整各方意見，預告修正「汽車運輸業管理規則第103條之1」，明確將「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」納入規範，規定租賃車不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；需造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核；平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息；以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數，但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施；車輛應黏貼專用標識。

李威爾說，今天是103-1修法預告倒數第2天，明天過後，全國1萬2000代僱駕駛就不知道自己還有沒有工作？家人生計如何維持？因此，自救會今天特別到交通部向部長林佳龍提出5個疑問，第一是部長不見基層司機，只想把1萬多名代僱駕駛轉去做失敗的多元化計程車，真的知道大家需要什麼嗎？第二，這種修法只有圖利到計程車資方，真的有辦法帶給司機良好收入嗎？第三，為何不脆修法增訂網約多元小客車營業型態？第四，交通部修法趕走新創、漠視30萬消費者連署，將來選舉年輕選票真的拿得到嗎？第五，政府朝令夕改沒有誠信，2年前說Uber與租賃業合作能合法，現在為何不敢勇敢說實話？

交通部表示，對於代僱駕駛照顧方面，部長相當重視，駕駛若要轉入多元化計程車，若是現在貸款買車可能會因此增加利息，或是靠行合約違約金，交通部都可提供必要協助。至於修法程序就算是完全沒有爭議的法案，預告期結束後行政程序也還需要1-2個月，本來就不可能直接實施。

對於Uber與租賃業合作是否合法，交通部則說從來沒有講過完全合法，還是要看實際經營者是誰，像是去年發生Uber司機遭女乘客指控意圖性侵，但公路總局去詢問該租賃業者，卻不曉得車行是否有該名駕駛，甚至還要去詢問Uber；還有就是費率訂定租賃業者沒有任何決定權，完全就是Uber在經營等。因此，從106年Uber與租賃業合作至今年2月，公路總局仍有陸續開出罰單，截至今年2月共開出154張罰單，裁罰金額為134萬3000元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/