近半小黃無旅客險 擬修法強制投保

2019-05-28

〔記者吳柏軒／台北報導〕全台至今僅五十一．三％的計程車有投保「旅客責任險」，立法委員昨質詢批說「民眾搭車安全要靠運氣」？提案修公路法，將增訂計程車客運業、小客車及小貨車租賃業等都須強制投保，若外籍人士租車，也擬修法強制投保第三人責任險；交通部對此修法也表認同，將朝此方向推動。

小客車、小貨車租賃業納入

交通部昨赴立法院備詢，立委張廖萬堅、費鴻泰等提案修正公路法第六十五條，針對旅客責任險的強制投保業別，現行僅公路汽車客運業、市區汽車客運業與遊覽車客運業，未來將加入個人開業的計程車司機，另小客車租賃業及小貨車租賃業等，也須強制投保。

張廖萬堅表示，過去接獲陳情案件，民眾搭乘計程車出意外受傷，結果就醫理賠僅上限廿萬元，無法獲得完整保障。他認為，不論是有車隊的計程車，還是個人開業的計程車，都應加保旅客責任險。

張廖萬堅說，二年半前就曾提案修法，當初全台八萬七千多輛計程車，僅卅八％加入車隊者有加保旅客險，根據交通部最新統計，目前也僅有五十一．三％，旅客保障還是嚴重不足，因此與其他立委連署提案修法。

張廖萬堅指出，其實投保旅客險的費用不高，加入車隊一年期保費約四百元，個人開業的保費也不超過一百元，呼籲交通部輔導，避免運將不清楚而觸法，至於未來罰則，則建議採比例原則。

交通部路政司長陳文瑞說，相關修法有助民眾搭乘計程車時獲得健全保障，也增進計程車客運業發展，交通部認同修法方向，未來尊重立院修法與審議結果。

張廖萬堅等亦針對租車人非我國國民或法人的情況，擬修法增訂要求應投保第三人責任險，當發生事故時，可賠償車禍第三人。陳文瑞也表認同，尊重立院審議。

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