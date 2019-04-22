Uber最終目的？ 計程車協會：看看澳洲、雪梨被壟斷

2019-04-22 15:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕Uber爭議在台灣不斷上演，近日交通部擬修法限制，但相關爭議未解，而今天有計程車協會團體聯合聲明呼籲Uber落地合法，業者更分析，Uber挾帶大量資金，最終目的是要「壟斷」各國汽車運輸業，才能源源不絕從司機身上剝削高達3成的車資抽佣，已有澳洲雪梨的前車之鑑可察。

面對Uber的低價服務，中華民國計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義分析，是Uber挾大量資金補貼給消費者，好搶攻市場，但Uber每年財報都在虧損，如2016年虧損22億美元、去年虧損18億美元，但持續虧錢仍要投資，目的就是為了「壟斷」汽車運輸業。

曾弘義說，舉澳洲的雪梨為例，當地幾乎都被Uber佔領，連計程車業者都必須加入Uber，而Uber壟斷一個城市的汽車運輸業後，費率等於都掌握在其手中，更可源源不絕從每趟車資中抽佣3成，連計程車駕駛也不得不加入Uber，最後為了維持生計，必須遵循Uber的所有規則，拚命接客，消費者不見得有利，因Uber在壟斷後也一樣可實施尖峰加價的手段營利，但消費者已經沒有其他選擇空間。

對於Uber的叫車方式，曾弘義認為，該手法並非其創新，其他國家亦有別的叫車APP，但Uber只是其中一頭擁有鉅資的業者，才能不斷擴張；至於共享共乘，更不該與點對點的叫車服務混為一談。

至於台灣計程車的現況與困境，中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會理事長吳建璋解釋，全台目前11萬張計程車牌照，卻已有3萬張空牌，主因就是收入減少，入不敷出；而Uber用資訊業逃避載客運輸的特許與管制，不能繼續違法下去。

吳建璋認為，Uber談運價其實只是假議題，其他台灣的計程車APP也都可以預估車資，而台灣計程車費用則是由各地交通局諮詢及審議委員會上制定，由社會賢達、專家學者、消費者保護團體等投票表決，業者不能投票，相關費率非業者操控，也是在消費者利益與計程車最低工資之間，取得平衡。

另，吳建璋提醒，現行Uber在台灣採租賃車方式，讓消費者成租車者，並不能規避肇事責任，舉例去年台視公司租賃車輛出車禍，台北高等法院判台視須負連帶賠償791萬元責任，可見未來若搭Uber出車禍，乘客恐難逃避。

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