「沒有人應該輸！」 Uber駕駛盼與計程車共同往前走

2019-04-21 15:40

〔記者陳宜加／台北報導〕「沒有人應該輸！」Uber駕駛反對交通部修法，以1小時起跳計價、不得巡迴攬客，恐讓Uber消失在台灣，預估萬名Uber駕駛下午上凱道抗議，高喊「撤回惡法、還我工作！」Uber駕駛訴求，計程車與租賃車應該共同往前走，全面升級。

Uber進入台灣近6年，堅持不是計程車業，短暫退出台灣後，目前與租賃車業合作，卻遭計程車業者質疑，違法讓租賃車成為計程車營運。交通部近期預告「汽車運輸業管理規則」修正草案103條之1，引發爭議。

網路叫車平台駕駛自救會表示，4月26日以後，台灣可能就沒有Uber、叫車吧、JOINME等叫車平台，交通部擬修正「汽車運輸業管理規則」第103條之1，叫車至少計算1小時租車費用，業者也不得提供補貼或折扣。

另外，租賃車不得巡迴攬客，完成任一趟行程必須返回車行待命，才能再接下一趟行程，等待時間變長。

網路平台代僱駕駛自救會發言人李威爾表示，今天是租賃業者團結的一天，如果政府堅持103-1惡法、堅持站在計程車業者角度修法，不排除有更激烈的抗爭。但他相信蔡英文總統將重新思考，也相信交通部，將站在照顧每一個人的角度，給Uber駕駛善意的回應。

台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋表示，過去3、40年來，租賃車與計程車從未有過衝突，租賃車不是計程車，主要業務為點對點、包括復康巴士，但交通部修法將影響業者生計，要求政府撤回惡法。

Uber台灣區總經理吳罡表示，Uber以科技平台身分，透過租賃業者與代僱駕駛合作，為合法、合規的營運模式，2年前Uber透過交通部輔導，創造合法營運模式，也一直符合政府要求，但交通部突然預告修法，限制、傷害租賃業者與代僱駕駛，更傷害消費者權益。

他呼籲，政府撤銷運管規則103-1條修法，因為只有限制與傷害，盼所有利害關係者坐下來、找出好的解方，創造多贏。他說，相信科技可以帶來台灣進步，台灣市場更國際化，因應科技轉型，法令不該限制科技，Uber也願意與傳統業者合作，找到創新服務方式。

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