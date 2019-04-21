爭生計！萬名Uber駕駛下午上凱道反交通部修法

2019-04-21 13:04

〔記者陳宜加／台北報導〕不滿交通部擬修正「汽車運輸業管理規則」103-1條，租賃車改以時租計費，網路叫車平台駕駛自救會今天下午3點號召萬人上凱道抗議，陳情駕駛生計恐遭嚴重影響；Uber APP也將自下午1點03分起，暫停服務6小時，晚間7點才恢復，Uber稍早也對外致歉。

網路叫車平台駕駛自救會表示，4月26日以後，台灣可能就沒有Uber、叫車吧、JOINME等叫車平台，交通部擬修正「汽車運輸業管理規則」第103條之1，叫車至少計算1小時租車費用，業者也不得提供補貼或折扣。

另外，租賃車不得巡迴攬客，完成任一趟行程必須返回車行待命，才能再接下一趟行程，等待時間變長。預計萬名Uber駕駛上凱道抗議，要求政府撤回修法。

Uber公告，今天下午1點03分起至晚間7點，台北、新北、桃園、新竹、台中、高雄地區均暫停服務，造成不便，非常抱歉。暫停服務的原因是有許多代僱駕駛將參加陳情活動，因「汽車運輸管理規則第103-1修正草案」將造成生計問題，也將嚴重影響消費者權益。

台灣計程車產業發展聯盟則發出聲明，已協調合法計程車衛星網路派遣車隊於當天增加派遣司機提供服務，聯盟成員中華民國計程車派遣產業發展協會所屬會員包括55688台灣大車隊、大都會、TaxiGo、大愛、婦協、泛亞、志英、祥賀等車隊都已同意全力動員司機於當日增加服務，Uber停派將不會造成乘客受影響。

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